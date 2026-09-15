Nueve años después procesaron al “mapuche de los binoculares” por falso testimonio en el caso de Santiago Maldonado

El Juzgado Federal de Esquel, Chubut, procesó formalmente a Matías Daniel Santana , conocido como "el mapuche de los binoculares", bajo la acusación de falso testimonio agravado en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado . Lo hizo nueve años después de iniciada la causa.

El procesado no podrá salir del país y se le aplicó un embargo por 3.500.000 de pesos .

La causa penal se inició a partir de la denuncia presentada por el abogado Gonzalo Cané , entonces secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad de la Nación, que acusó a Santana de testimoniar falsamente y omitir datos clave con el fin de entorpecer la investigación por la desaparición de Maldonado.

Según lo denunciado, el testimonio del procesado "implicó una real afectación en la averiguación de la verdad material, entorpeció el proceso de búsqueda y hallazgo de Santiago Andrés Maldonado y generó una falsa imputación de un delito a miembros de la Gendarmería Nacional Argentina y a otros agentes del Poder Ejecutivo".

Santana juró en sede judicial que vio cómo integrantes de la Gendarmería Nacional se llevaban a Maldonado y lo metían en un camión. Indicó que pudo ver la escena con claridad, argumentando que se encontraba sobre un caballo y utilizaba unos binoculares o prismáticos.

Se acuerdan del Mapuche Matías Santana? El de los binoculares del Caso Maldonado? Desde el @MinSeguridad_Ar lo habíamos denunciado por falso testimonio. 9 años después (9 años!) lo procesaron por Falso Testimonio Agravado. Leeenta la Justicia, pero por lo menos lo procesaron! pic.twitter.com/HUULEsSP64

Como parte del proceso, la jueza federal Eva Parcio de Seleme decretó este jueves un embargo sobre sus bienes y capital por la suma de 3.500.000 de pesos, la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial y el compromiso de Santana de someterse al procedimiento judicial sin obstaculizar la investigación.

Antes de transformarse en una figura pública para la comunidad mapuche, Santana llevaba una vida alejada de la radicalización política , hasta que en abril de 2015 se sumó a la ocupación de un sector de la estancia Benetton en Colonia Cushamen .

Allí afianzó su vínculo con el líder Facundo Jones Huala , posicionándose como el tercero en la escala de mando del grupo, por detrás de Jones Huala y de su hermano Fernando.

Junto a Jones Huala, es considerado uno de los fundadores de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) , organización radicalizada mapuche a la que se le adjudican más de 90 ataques en la Patagonia.

En 2016 comenzó a hacerse visible en las protestas frente a los juzgados provinciales junto a la familia Colhuan.

Un año después, el caso por Maldonado dio un giro en su vida. Santana aseguró a la Justicia que había visto a los efectivos golpear e ingresar a Maldonado en un camión, declaración que mantuvo públicamente.

Sin embargo, los binoculares jamás aparecieron y los peritajes forenses posteriores determinaron que Maldonado falleció ahogado en el río Chubut, lo que derivó en la apertura de una causa penal por falso testimonio.

Al ser imputado por una presunta toma en predios de Villa Mascardi, Santana se dio a la fuga en octubre de 2022 durante un operativo de desalojo, y logró permanecer prófugo durante un año y cuatro meses.

Su tiempo oculto concluyó en febrero de 2024, cuando efectivos de la Policía Federal lo identificaron y arrestaron mientras transitaba por una zona comercial de San Carlos de Bariloche , desde donde fue trasladado al penal federal de Esquel para responder por las causas en su contra.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año fue beneficiado con la prisión domiciliaria, fundamentada en la necesidad de cuidar de sus dos hijos menores de edad.

Hasta ese momento, el militante arrastraba una pena unificada de tres años de prisión en suspenso por los delitos de usurpación y atentado a la autoridad. Pero, en julio 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió absolver a Santana , entre otros integrantes de la comunidad, respecto de los cargos de usurpación por despojo en Villa Mascardi.

Fuente: Clarín