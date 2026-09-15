Escándalo en Palermo: Gustavo Sofovich chocó a una moto y estuvo atrincherado en su auto durante más de dos horas

Gustavo Sofovich chocó a una moto y está atrincherado en su auto hace más de dos horas en el barrio porteño de Palermo.

El choque se dio en el cruce entre las calles Salguero y Martín Coronado, minutos después de las 5 de la mañana. En la moto iban dos empleados gastronómicos que salían de trabajar.

Quien se llevó la peor parte fue la mujer, una joven de 23 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en su brazo . Mientras que el conductor resultó ileso.

El productor teatral está hace dos horas adentro de su auto y, desde allí, dio una entrevista radial en la que explicó cómo fue el choque.

“Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogurts, estoy volviendo. Vengo por Salguero. Una moto me intentó pasar por el lado derecho y se cayó”, dijo Sofovich en diálogo con Radio Mitre.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN