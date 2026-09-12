Máximo Kirchner recorre la provincia y se reunió con jóvenes en Magdalena: “No puede ser que el debate solo gire en torno a los mercados”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner , compartió este sábado un encuentro con jóvenes en la localidad bonaerense de Magdalena y advirtió que “no puede ser que el debate público solo gire en torno a las preocupaciones de los mercados y las grandes corporaciones” .

En plena discusión en el peronismo por el enfrentamiento entre La Cámpora y el sector encabezado por el gobernador Axel Kicillof , el legislador se mostró con la diputada Mayra Mendoza , una aliada incondicional en la pulseada interna.

“Las personas, el individuo, la parte más finita y débil no tienen ningún tipo de certezas y debemos dialogar sobre estas cuestiones. El contexto actual demanda que construyamos instancias en las cuales el sujeto sea el centro del debate, debemos poder construir opciones porque sin pibes y pibas, sin las familias argentinas no se puede diseñar un país” , expresó Máximo Kirchner.

Por su parte, Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, dio detalles sobre la Ley Ema, que tiene media sanción de la Cámara Baja, y de la presentación del proyecto de ley de prevención del suicidio, también de su autoría.

“La ley no tiene que quedar en el texto, sino que debemos saber de qué se trata y hacerla valer. Lo importante que es pensar antes de hacer un click haciendo un comentario o enviando una foto o video. Todo esto no es un tema personal de Ema o una situación individual, es un tema político que nos atraviesa a todos en diferentes escalas”, planteó.

Y llamó a “hablar de la violencia digital y lo que es vivir mediante una pantalla, lo virtual aunque no sea real termina afectando la realidad de las personas”.

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza compartieron el encuentro con estudiantes en el marco de la jornada “¿Qué escuela queremos?”, donde debatieron sobre educación, salud mental y el impacto que genera la “crisis económica que golpea fuertemente a las familias”.

El espacio de intercambio es impulsado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Mendoza.

La reunión se llevó a cabo en el Centro Cultural “La Casita de Olga”, y se trataron temas como “uso y posibilidades de apropiación de los dispositivos, violencia digital, deep fakes, grooming, bullying y salud mental”, según se informó en un comunicado.

Fuente: La Nación