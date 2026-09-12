Mar del Plata: un hombre fue acusado de atacar a una mujer a martillazos y dejarla abandonada en una playa

Una mujer de 36 años fue atacada a martillazos en la cabeza en una playa de Mar del Plata y quedó herida a la vera de la ruta 11. La víctima pudo pedir ayuda a un patrullero que recorría la zona de Parque Camet y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Por el ataque, un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada y quedó acusado de femicidio en grado de tentativa .

El hecho ocurrió el viernes por la noche, en inmediaciones de las calles Scaglia y la ruta 11. Según la reconstrucción que publicó 0223 , la mujer había llegado hasta el lugar en auto junto al hombre, a quien conocía desde hacía poco tiempo porque se habían contactado por redes sociales. De acuerdo con el relato inicial de la víctima, después de consumir una cerveza y marihuana, el hombre la atacó con un martillo.

La mujer quedó con una grave herida en la cabeza y pudo salir hasta la zona de la ruta para pedir ayuda. Un patrullero de la comisaría decimoquinta que pasaba por el lugar la encontró ensangrentada y la asistió. Luego fue trasladada al HIGA, donde quedó internada y bajo observación médica.

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido que había hecho el auto. El sistema de monitoreo municipal registró durante el horario del ataque un vehículo gris con características similares a las que había aportado la víctima. Con esos datos, los investigadores pudieron avanzar sobre la ubicación del sospechoso.

El hombre fue aprehendido cerca de las 4.30 de la madrugada , unas seis horas después del ataque, en una estación de servicio ubicada en la zona de Constitución y la costa. Durante la requisa de urgencia del auto, la Policía secuestró un machete con mango negro de unos 50 centímetros, un cuchillo tipo Tramontina, prendas de vestir y un celular.

El acusado, de 37 años, fue trasladado a la comisaría decimoquinta. La fiscal Florencia Salas le imputó el delito de femicidio en grado de tentativa . En las próximas horas deberá declarar ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Mar del Plata.

La víctima permanece internada en el HIGA y, según la información difundida hasta el momento, se encuentra estable y bajo observación médica.

Fuente: TN