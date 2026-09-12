La dura acusación de la fiscal del juicio por Loan contra Laudelina Peña: “No le creo las lágrimas”

La fiscal del juicio por la desaparición de Loan Peña apuntó contra Laudelina, una de las principales acusadas del caso. “De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez, a ninguno de los dos” , afirmó Tamara Pourcel en una entrevista con Lorena Maciel en Radio Con Vos. Sus declaraciones se producirán mientras el debate oral continuará con más de 100 testimonios pendientes.

Pourcel también fue contundente sobre la hipótesis que sostiene la fiscalía. “Loan no se fue solo. Lo levantaron y se lo llevaron” , sostuvo la fiscal, quien aseguró que las pruebas reunidas durante la investigación permiten descartar que el nene se haya perdido. En ese sentido, remarcó que la acusación trabaja sobre la idea de una sustracción y que todavía busca reconstruir qué ocurrió después de que Loan desapareció.

La fiscal evitó decir qué cree que pasó con el nene después de su desaparición. Explicó que tiene una hipótesis, pero que prefiere no anticiparla por respeto a María Noguera y José Peña, los padres de Loan. “Hay una mamá que está esperando a su hijo”, sostuvo durante la entrevista.

Pourcel también se refirió a las declaraciones que Laudelina y su esposo, Antonio Benítez, ya hicieron ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Según explicó, los dichos de ambos presentaron contradicciones que la fiscalía tendrá en cuenta al momento de formular sus alegatos. Como ejemplo, mencionó una diferencia sobre el origen de un cuchillo que apareció durante la investigación.

“Se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar uno con otro”, sostuvo la fiscal. Para Pourcel, las acusaciones cruzadas entre los imputados permitirán reconstruir qué sabía cada uno y qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Loan.

La fiscal también habló sobre el abogado José Codazzi, quien quedó involucrado en la investigación a partir de las declaraciones de Laudelina. Pourcel confirmó que Codazzi está detenido por otras causas y también está imputado en dos expedientes , uno de ellos ante el Tribunal Oral Federal por una investigación por estafas. Además, deberá declarar como testigo en el juicio.

Uno de los próximos momentos importantes del juicio llegará con las declaraciones de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. La fiscalía sostiene que las pericias odorológicas detectaron rastros de olor de Loan dentro de la camioneta de la pareja , un elemento que considera relevante para su hipótesis.

Pérez y Caillava todavía no declararon ante el tribunal. Según explicó Pourcel, sus defensas anticiparon que podrían hacerlo próximamente. La fiscal consideró que sus testimonios serán importantes para explicar por qué el olor de Loan fue detectado dentro del vehículo.

Pourcel también señaló que Laudelina, Pérez y Caillava, entre otros acusados, deberán explicar las contradicciones que aparecen en sus declaraciones y en las pruebas incorporadas al expediente. Para la fiscalía, los siete acusados por la sustracción saben qué pasó con Loan.

El juicio oral todavía tendrá un largo recorrido. Pourcel estimó que podría no terminar a fin de año y extenderse hasta 2027 , debido a la cantidad de personas que todavía deberán declarar ante el tribunal. “Tenemos más de 100 testigos”, explicó la fiscal.

Además, el próximo miércoles continuará la declaración del excomisario Walter Maciel, otro de los acusados. También se prevé un careo entre Laudelina y Antonio Benítez, pedido por la defensa de ella y autorizado para los próximos días.

En total, son 17 las personas que están en el banquillo de los acusados , aunque la fiscalía concentra su acusación por la sustracción de Loan en siete de ellos. Pourcel insistió en que todavía quedan pruebas por analizar y testimonios por escuchar antes de llegar a los alegatos finales.

La fiscal evitó afirmar públicamente cuál fue el destino de Loan. “Sabemos perfectamente qué fue lo que pasó, estamos reconstruyendo esto”, dijo. La respuesta definitiva, aclaró, llegará cuando termine el juicio y la fiscalía presente sus alegatos ante el tribunal.

Fuente: TN