Malvinas, algoritmos, territorio y Milei: la receta de LLA para no perder a los menores de 30

La Argentina se parece poco al país con el que Javier Milei se mide en el largo plazo. Irlanda, cuyo poderío económico podríamos emular en 42 años , según los cálculos del Presidente, quedó décimo segundo en las pruebas PISA de 2025 , cuyos resultados se conocieron el miércoles. El país de Sarmiento -con quien Milei se comparó en un video hecho con IA que publicó en redes- quedó relegado al puesto 62° en Lectura; al 75°, en Matemáticas; y al 71° en Ciencias sobre un total de 91. Después de casi una década de estancamiento, se produjo una caída pronunciada . Si se consideran sólo los 13 países participantes de América latina, la Argentina ocupa el octavo lugar en las tres áreas evaluadas , como concluye un informe de la ONG Argentinos por la Educación. En 1998 la Argentina ocupaba el segundo lugar en evaluaciones similares .

En el medio pasaron 28 años, una vida . Según un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociales de la UADE, el 44% de los jóvenes vive con sus padres. Los profesionales de hasta 31 años llegan a destinar hasta el 60 por ciento de su sueldo en un alquiler , lo que vuelve imposible el ahorro, la preocupación más habitual entre ellos.

El retroceso educativo ha sido una política de Estado . La meta obligatoria de invertir el 6 por ciento del PBI que rige por ley desde 2006, solo se cumplió tres veces . En 2024, el Gobierno avanzó con el Plan Nacional de Alfabetización , un compromiso asumido por Milei y otros 5 candidatos en la campaña. Aunque se trataba de una de las pocas políticas públicas que reunía consenso entre técnicos de diferentes extracciones y se concentra en la educación inicial, en mayo el Ejecutivo recortó a través de la resolución 20/26 el 5,9% de su presupuesto

El último informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda , elaborado sobre la base de datos del INDEC, revela que los jóvenes de 25 a 35 años constituyen el segmento más afectado por las dificultades de acceso a un techo propio. A nivel geográfico, los registros más críticos corresponden al norte. En todo el país, el 37% -2.5 millones de personas- no logran independizarse. El 52% de sus hogares sufre déficit habitacional.

Todos los análisis coinciden en que los jóvenes fueron un activo relevante de la base de votantes de LLA en 2023 y 2025. El 40% del padrón electoral tiene menos de 35 años . En los comicios que consagraron a Milei presidente votó el 68,6% de los jóvenes de 16 y 17 años y el año pasado, un tercio de esa franja no fue a votar .

A corto plazo, el Gobierno no parece tener para ofrecerles más que un rechazo al pasado.

Los créditos hipotecarios son una promesa . Pero, como apuntó -rápida de reflejos, Mora Jozami , de Casa Tres, funcionaron más como una herramienta para hablar de futuro que una propuesta transformadora. Son parte del relato, hasta ahora los menores de 25 años no llegan al 3 por ciento de la masa total de créditos , según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central del segundo semestre de 2024.

Los bancos privados se plegaron en las últimas horas a la iniciativa oficial y mejoraron las tasas para mejorar las condiciones. Hubo reuniones y pedidos explícitos del ministerio de Economía, la mano invisible del mercado .

Nadie interpreta de manera concluyente las opiniones de esa franja etarea. En el índice de Confianza en el Gobierno que mide la Universidad Di Tella (donde Luis Caputo pidió a los estudiantes que convencieran a sus padres de sacar los dólares del colchón) la franja de jóvenes de hasta 29 años fueron los que más variaron su valoración sobre el Ejecutivo entre julio y agosto. En junio fueron los que más disminuyeron su confianza en el Gobierno y un mes después se convirtieron en los más optimistas. A pesar de los análisis en uno y otro sentido, los técnicos que realizan del informe sugieren que se trata de un error muestral.

En la mesa política del Gobierno tampoco existe un diagnóstico unánime sobre ese universo. Algunos de los convidados a esa instancia suponen que la causa por la soberanía de Malvinas -que el Presidente relanzó por cadena nacional- rebota positivamente entre los más jóvenes. Destacan que la guerra de 1982 les quedó demasiado lejos. Los más optimistas suponen que no hubo cambios en el respaldo de los jóvenes al Presidente. En cambio, entre quienes reclaman mayor celeridad en los resultados económicos, calculan una merma de hasta el 25% el apoyo juvenil a Milei.

La hermana del Presidente y los Menem están a cargo de la política y del partido. Diego Santilli colabora para tender puentes con los gobernadores. Y Santiago Caputo administra la narrativa oficial y todavía ordena el debate digital, que pretenden discutirle karinistas como el videasta Santiago Oría .

La secretaria general de Presidencia ungió a Federico Sharif Menem como referente de la rama juvenil del partido . Este sábado, el sobrino segundo y secretario privado de Martín Menem encabezó una reunión con militantes jóvenes de LLA en Córdoba , el segundo distrito nacional y una de las pocas provincias donde los libertarios se animan de verdad a desafiar al poder local.

A sus 24 años, Sharif, que había saltado al centro de la escena por una pelea tuitera con las Fuerzas del Cielo , que responden al asesor Caputo, y por haber obtenido un crédito hipotecario del Banco Nación, ahora apuesta a fortalecer la militancia territorial de cara a la campaña.

En los próximos treinta días conducirá actividades en Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Chubut y la Ciudad . Servirán para organizar a la militancia en las provincias. En su entorno descartan la idea de que la juventud le soltó la mano a Milei. “ Javier sigue representando un cambio de paradigma. Hay jóvenes que no lo votaron y ahora quieren hacerlo ”, se entusiasman.

En la Provincia, donde Milei encabezará próximamente una reunión de LLA, el diputado Sebastián Pareja lanzó en julio el Programa de Formación para Jóvenes Liberales . Un mes antes, la bancada libertaria en la Legislatura bonaerense había presentado un proyecto de ley para reducir de 25 a 18 la edad mínima requerida para ser electo concejal . Los lugares en las listas son otro anzuelo. El libertario santafesino Agustín Pellegrini de 25 años -que encabezó la boleta que ganó en octubre- es el diputado más joven del Congreso.

Con la excepción de Federico Sturzenegger , que pronostica que 4 millones de habitantes del AMBA se mudarán a La Patagonia o al Norte dentro de 40 años , en el gabinete piensan en plazos mucho más urgentes.

En la mesa chica de Milei sinceraron en las últimas horas que no tienen los votos para eliminar las PASO , una certeza que ya se había deslizado en estas páginas . Proponen como alternativa la suspensión para la que tampoco reúnen las voluntades necesarias. Karina se sumó a las conversaciones con los delegados del PRO, el jueves, en Casa Rosada .

“Mientras lo tengan trabado en el Senado los gobernadores y Patricia (Bullrich) no creo que podamos charlar nada ”, explicaron al respecto cerca de Macri. En rigor, en el partido amarillo no están seguros de que suspender las primarias sea la mejor carta y permiten que Hernán Lacunza continúe instalando su precandidatura presidencial que incluye fuertes cuestionamientos al Gobierno.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín