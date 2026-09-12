Antes de su viaje a la Argentina, una organización vinculada a Grabois le llevó al papa León XIV un informe sobre la crisis social en el país

Una delegación argentina visitó este fin de semana al papa León XIV , dos meses antes del viaje que hará el sumo pontífice al país . La integraron jefes sindicales, entre ellos el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo; el expresidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja; y el dirigente de UTEP Alejandro "Peluca" Gramajo, de cuyas manos el Papa recibió un duro informe sobre la situación social y el Gobierno de Javier Milei.

La audiencia privada ocurrió este sábado en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti , que se desarrolla desde el jueves en El Vaticano. Hubo representantes de países de América latina y de Estados Unidos, en un encuentro que busca fomentar el diálogo norte-sur.

La delegación estuvo integrada por Cristian Jerónimo (empleados del vidrio y CGT), Gerardo Martínez (jefe de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT), Marta Pujadas (abogada de la UOCRA y también de la central obrera) y Alejandro Gramajo (secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular).

Junto a ellos estuvo Daniel Funes de Rioja , presidente de la UIA hasta abril del año pasado y ahora presidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales en la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la audiencia privada, el Papa recibió un crítico documento sobre la política económica y social de Milei. Se lo entregó Gramajo , bajo el título "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV".

Gramajo es fundador, junto a Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y actualmente lidera la UTEP. Durante el gobierno de Alberto Fernández, como referente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y "Chino" Navarro, fue subsecretario de Promoción de la Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Son 72 páginas en las que no aparece nombrado nunca Javier Milei , pero sí aluden a él como "presidente" o como "gobierno de La Libertad Avanza".

En el inicio, hablan de "una situación penosa y compleja" y de la "atención y urgencia a poner freno a un modelo" que "no sólo vino a implementar un plan económico, sino que vino a perpetuar estructuras de desigualdad e injusticia que no ven otro método de implementación que no sea la desintegración y desestructuración" de los "tejidos sociales más elementales".

Le dedican a Milei -siempre sin mencionarlo- un subtítulo entero, "Algunas líneas sobre el gobierno de La Libertad Avanza". A lo largo de dos páginas, desde la UTEP señalan que las políticas desde diciembre de 2023 "configuran una redefinición del papel del Estado, reduciendo su capacidad de intervención, regulación y protección social, al tiempo que fortalecen una lógica de organización donde el mercado adquiere un rol predominante en la distribución de oportunidades y en el acceso efectivo a derechos fundamentales".

Apuntan al "deteriorio del financiamiento" en educación y a la situación de las personas con discapacidad como "otra de las expresiones más críticas de este proceso". También al "debilitamiento del federalismo", por el freno a la obra pública y el traslado de mantenimiento y reparación de infraestructura a las provincias.

En otro momento cuestionan la "criminalización de la protesta en la Argentina libertaria". Es, afirman, "la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita".

También se detienen en los "desalojos exprés", las familias endeudadas, las apuestas online, la ludopatía y el consumo de drogas: advierten sobre el "inicio cada vez más temprano en el consumo de sustancias". Le dedican un subtítulo entero al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), encargado de obras en barrios populares y asentamientos. Fue creado en 2019 y disuelto por decreto en 2025. Estuvo gestionado por Fernanda Miño, muy cercana a Grabois.

"Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre", añadieron desde la UTEP tras el encuentro.

El Papa, que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, pronunció un discurso ante las delegaciones internacionales de gobiernos, empresas, soindicatos, universidades y organizaciones. Destacó la necesidad de impulsar "modelos de desarrollo más humanos, sostenibles y solidarios", fomentando -como indicaba el propósito del encuentro- el diálogo multisectorial e interregional.

El Pontífice dedicó buena parte de su intervención a reflexionar sobre los avances científicos y tecnológicos. "La cuestión decisiva no es simplemente si aceptamos o rechazamos determinadas herramientas, sino qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona", afirmó. También advirtió sobre el riesgo de "levantar una nueva torre de Babel" si el progreso pierde de vista el bien común.

León XIV defendió además una agenda de "responsabilidad compartida" entre Estados, empresas, trabajadores, universidades y organizaciones sociales. Sostuvo que los desafíos contemporáneos exigen cooperación y diálogo permanente, y remarcó que escuchar las diferencias no significa eliminarlas, sino encontrar desde ellas caminos comunes orientados al bienestar general.

"Los principios de justicia social constituyen un criterio decisivo", sostuvo, antes de señalar que "un orden social, económico y político puede considerarse verdaderamente humano cuando permite a todos, en particular a los más débiles, vivir una vida digna, sin dejar a nadie atrás". También llamó a fortalecer la negociación y el consenso para que "el progreso de nuestro tiempo no deje nuevas ruinas a su paso".

Fuente: Clarín