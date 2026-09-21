La insólita discusión previa al crimen de un profesor de boxeo en Colegiales: quién era la víctima y por qué estaba con su asesino

La noche era como cualquiera. Gonzalo Iñaki Andueza (40) fue a un cumpleaños junto a dos alumnos. Daba clases en gimnasios de los barrios de Almagro y Belgrano y este fin de semana salió a divertirse.

Era profesor de boxeo, entrenador personal y preparador físico. También dio clases de CrossFit y de entrenamiento funcional. En sus redes sociales decía, además, que era publicista.

El sábado 19 de septiembre, uno de sus alumnos llevó a un amigo que estaba de visita. Se habían conocido en fiestas y este fin de semana se sumó a su plan. Los cuatro compartieron un cumpleaños hasta las dos de la mañana.

La noche siguió en un bar y, más tarde, en una plaza. Eran las 4 cuatro del domingo cuando sonó un disparo en Moldes y Aguilar, en Colegiales.

Gonzalo estaba con uno de sus alumnos y el amigo que se había sumado a su plan. El cuarto se había alejado para orinar en la calle cuando, "de la nada", escuchó el disparo.

Los testigos señalaron a Hernán Ariel Vaney (25) , un joven que vivía entre Santa Clara del Mar y Belgrano. Nadie sabía que tenía un arma y por estas horas es un interrogante de la investigación ¿Por qué decidió salir con un arma 9 milímetros? ¿Por qué le disparó a Gonzalo?

De acuerdo a la reconstrucción que, durante las primeras horas realizaron los investigadores, Vaney y la víctima habían tomado, pero -en principio- no se conocían antes de esta noche.

El encuentro era circunstancial y por intermedio de otras personas.

Los testimonios hablan de un entredicho vinculado al boxeo. Vaney, cuentan, sostenía que alguien entrenado en Artes Marciales Mixtas (MMA) podría vencer sin problema a un boxeador .

Gonzalo, dedicado a la práctica desde hacía años, sostenía lo contrario.

Ese entredicho, que ni siquiera había escalado, fue lo único que pudieron establecer los investigadores respecto de la previa al crimen.

Pero, si ambos estaban entrenados y practicaban deportes de combate, ¿por qué no pelearon? Esa es una de las preguntas que todavía no tienen respuesta.

Lo cierto es que, mientras los amigos de Gonzalo intentaban asistirlo, el sospechoso escapó.

El profesor de boxeo fue trasladado al Hospital Pirovano con un disparo en el abdomen que le afectó el hígado, el páncreas y el bazo. Murió alrededor de las 15 de este domingo a pesar del esfuerzo de los médicos.

" Te voy a recordar mientras viva, amigo ", lo despidieron en la cuenta del gimnasio Solo Box. En el mismo sentido se expresaron en Sparring Dojo, que junto a una foto de la víctima escribieron: " Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar, Gonza. Descansá en paz ".

Mientras intentaban salvarle la vida al entrenador, Vaney quiso escapar. La Policía de la Ciudad lo detuvo este domingo a las 19 mientras esperaban la orden de allanamiento de un domicilio sobre la avenida Cabildo al 100, en la casa de un familiar.

Antes de tener la autorización del juzgado para ingresar al edificio, Vaney quiso salir con una mochila en la mano. Lo esperaba en la puerta una moto sin patente que, sería, de un servicio de aplicación.

En ese bolso el sospechoso llevaba una Taurus Milenium calibre 9 milímetros, con 3 cargadores y 34 municiones, del mismo tipo que la vaina encontrada en el parque en la escena del crimen.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín