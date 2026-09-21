MADARIAGA: Delincuentes se llevaron más de 6 millones de pesos de “El Viejo Almacén”

MADARIAGA





La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada del domingo en el comercio “El Viejo Almacén”, ubicado en la avenida Martínez Guerrero de General Madariaga, donde tres delincuentes encapuchados ingresaron al local y se llevaron más de seis millones de pesos de la recaudación y una notebook.





El hecho fue descubierto luego de que los responsables del comercio advirtieran que habían sido víctimas de un robo. En principio, el propietario no tenía previsto realizar la denuncia porque consideraba que no se habían registrado faltantes importantes. Sin embargo, posteriormente pudo comprobar que los delincuentes habían ingresado a las oficinas y sustraído una importante suma de dinero, además de una computadora.





El episodio se habría producido alrededor de las 0:30 del domingo, cuando tres hombres encapuchados lograron ingresar al establecimiento tras forzar una reja correspondiente a una ventana.





Una vez dentro, los delincuentes recorrieron distintos sectores del comercio y revolvieron las oficinas en busca de dinero y elementos de valor. Finalmente, lograron apoderarse de más de seis millones de pesos correspondientes a la recaudación y una notebook.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, los autores habrían llegado hasta el lugar a bordo de un automóvil Chevrolet, que dejaron estacionado en las inmediaciones. Desde allí habrían ingresado por los patios de propiedades linderas hasta alcanzar la parte posterior del comercio.





El recorrido utilizado para ingresar habría quedado registrado por distintas cámaras de seguridad de la zona, cuyos registros serán analizados por los investigadores para intentar establecer la identidad de los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del robo.





La situación tuvo además otro episodio durante la huida. Según la información reunida hasta el momento, los delincuentes habrían amedrentado a trabajadores de una estación de servicios que se encontraban en la zona y que habrían observado parte de la fuga.





Luego de abandonar el lugar, los tres hombres habrían escapado de la ciudad a bordo del vehículo utilizado para llegar hasta el comercio.





La investigación se encuentra en curso y se inició una causa por robo, con intervención del fiscal Walter Mercuri. Los investigadores trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar a los integrantes del grupo y determinar cómo fue planificado el ingreso al comercio.