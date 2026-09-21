MADARIAGA: Se llevó productor del Día, es reincidente y lo condenaron a 40 días de prisión efectiva

MADARIAGA

El Juzgado en lo Correccional N° 2 de Dolores condenó a Guillermo Fabián De Bernardi a 40 días de prisión de efectivo cumplimiento por dos hechos de hurto cometidos en el supermercado Día % de General Madariaga. Además, la Justicia lo declaró reincidente debido a un antecedente penal previo por siete hechos de hurto.





La sentencia fue dictada por el juez interino Emiliano Lazzari mediante un juicio abreviado, luego del acuerdo alcanzado entre el fiscal Walter Mercuri, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y el propio imputado. De Bernardi ratificó su conformidad durante una audiencia realizada de manera telemática a través de WhatsApp.





Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron durante dos jornadas consecutivas, el 9 y 10 de febrero de 2026, en el supermercado ubicado en la zona de Martínez Guerrero —o Sarmiento— y Maistegui.





El primer episodio ocurrió el 9 de febrero, alrededor del mediodía. Según se estableció en la investigación, De Bernardi ingresó al comercio y se dirigió hacia las heladeras, donde sustrajo fiambres envasados, dos latas de cerveza, un tratamiento capilar Dove y una bebida isotónica Powerade. Luego abandonó el lugar sin pagar. La mercadería fue valuada en aproximadamente 20 mil pesos.





Al día siguiente, el 10 de febrero a las 10:30, regresó al mismo supermercado. En esa oportunidad, escondió entre sus prendas seis productos capilares de la marca Dove, valuados en $8.190 cada uno, por un total de $49.140, y volvió a retirarse sin abonarlos.





La investigación reunió distintos elementos para acreditar la materialidad de los hechos y la autoría de De Bernardi: denuncias, registros de las cámaras de seguridad del supermercado, desgrabaciones de las filmaciones, inspecciones oculares, croquis, fotografías, testimonios de los policías que intervinieron y el acta correspondiente al allanamiento y detención.





La Justicia encuadró los hechos como “hurto, dos hechos en concurso real entre sí”, en los términos de los artículos 162 y 55 del Código Penal.





Un antecedente por siete hurtos





Uno de los aspectos centrales de la nueva sentencia es la declaración de reincidencia. Guillermo Fabián De Bernardi ya había sido condenado el 26 de diciembre de 2024 por el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.





En aquella oportunidad recibió seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por siete hechos de hurto reiterados. Según consta en la sentencia actual, esa pena terminó de cumplirla el 13 de abril de 2025.





Es decir que, menos de un año después de haber finalizado aquella condena, volvió a ser condenado por otros dos hechos de hurto cometidos en el mismo comercio.





Por este antecedente firme, el juez Lazzari resolvió declararlo reincidente, conforme al artículo 50 del Código Penal. La nueva pena establecida es de 40 días de prisión de efectivo cumplimiento, además del pago de las costas procesales.





La expresión “prisión de efectivo cumplimiento” significa que la pena no fue establecida como condicional: los 40 días deben cumplirse efectivamente. Sin embargo, la información de la sentencia difundida no precisa si De Bernardi se encontraba detenido al momento de la resolución, si continuará privado de su libertad ni desde qué fecha comenzará a computarse la nueva pena. Por ese motivo, no puede afirmarse a partir de estos datos que permanecerá preso durante los 40 días ni que será detenido inmediatamente tras la sentencia.





La condena fue dictada mediante juicio abreviado, procedimiento en el que el imputado acepta los hechos y la pena acordada con el Ministerio Público, quedando la resolución a cargo del juez.



