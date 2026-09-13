Juicio por Loan: la fiscal aseguró que empieza a romperse el “pacto de silencio” entre los acusados

Mientras avanza el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes , y en medio de la expectativa por más testimoniales, la fiscal Tamara Pourcel aseguró que empezó a romperse “el pacto de silencio” entre los acusados, lo que permitiría avanzar en el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió con el chico durante la tarde del 13 de junio de 2024, en la localidad de 9 de Julio.

“Esta semana contuvimos mucho a la familia”, explicó en diálogo con TN . “Fueron días intensos. Esperábamos hace mucho tiempo que (los imputados) empiecen a romper el pacto de silencio y hablen”, sostuvo.

En ese sentido, Pourcel analizó las declaraciones del excomisario Walter Maciel , acusado de ser partícipe necesario en la desaparición, quien declaró en la audiencia que el nene murió atropellado y sue cuerpo fue ocultado por Carlos Pérez , María Victoria Caillava y Laudelina Peña .

“Lo del accidente son teorías”, indicó la fiscal. La principal hipótesis es que el chico “ se lo llevaron , lo subieron a una camioneta y nadie volvió a saber dónde está”. “Eso es lo que se está demostrando en el juicio”, indicó tajante.

El excomisario detalló que el 13 de junio de 2024 llegó a la dependencia policial, organizó un operativo por las actividades del pueblo, participó de un evento y volvió a su casa. Fue entonces cuando un oficial le avisó que Loan había desaparecido.

Maciel relató que se dirigió al lugar y habló primero con la abuela Catalina y los padres María Noguera y José Peña , además de otras personas presentes. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo. Por más que esté preso, sigo investigando” , señaló.

En las primeras entrevistas, Maciel recordó que Pérez le dijo que no había visto nada. El excomisario explicó que tomó en cuenta ese testimonio porque Pérez era exmarino de la Armada y tenía “instrucción de fuerza”.

El momento más fuerte de la audiencia llegó cuando Maciel expuso su hipótesis: “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes” . Según él, Loan fue víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento” .

Acusó en ese sentido a Pérez, Caillava y Laudelina como responsables. Indicó que desde el primer día sospechó de la tía del chico y que pidió su detención en varias oportunidades. “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”, le preguntó en la sala.

El proceso todavía tiene un largo recorrido. Pourcel estimó que podría no terminar a fin de año y extenderse hasta 2027 , debido a la cantidad de personas que todavía deberán declarar ante el tribunal.

Además, el próximo miércoles continuará la declaración del excomisario Maciel. También se prevé un careo entre Laudelina y Antonio Benítez, pedido por la defensa de ella y autorizado para los próximos días.

Son 17 las personas que están en el banquillo de los acusados , aunque la fiscalía concentra su acusación por la sustracción de Loan en siete de ellos. Pourcel insistió en que todavía quedan pruebas por analizar y testimonios por escuchar antes de llegar a los alegatos finales.

Fuente: TN