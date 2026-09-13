“Te voy a matar”: un intendente de Neuquén y su antecesor se agarraron a las piñas durante una reunión

El intendente de Pilo Lil, Andrés Infante , y el exjefe comunal Eliseo Díaz protagonizaron una violenta pelea durante una reunión de trabajo realizada el último viernes al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de esa localidad neuquina. El enfrentamiento incluyó golpes, empujones y, según la denuncia presentada por Infante, la exhibición de un cuchillo . El episodio es investigado por la Policía y la Justicia.

Del encuentro también participaron la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera , y Raquel Fantini , pareja del actual intendente. De acuerdo con la denuncia policial, la discusión comenzó a partir de un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento con el objetivo de trasladar fardos de pasto.

Infante explicó que, como responsable de cuerpo, le solicitó a Díaz que presentara una nota formal para justificar el gasto que implicaría el traslado. Según su versión, ese requerimiento provocó la reacción del exintendente.

“ Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, relató Infante en diálogo con el medio local LM Neuquén .

El jefe comunal aseguró que la discusión se prolongó durante unos 20 minutos . A los gritos y los insultos se sumaron los empujones. En medio del enfrentamiento, Infante intentó sacar a Díaz del lugar, pero no lo logró. Según denunció, fue entonces cuando el exintendente sacó un cuchillo que llevaba en la cintura.

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, sostuvo.

Ante esa situación, Fantini se interpuso entre los dos hombres. “ Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera . Él le dice: ‘Dejame que ese concha de su madre a ese lo voy a matar’”, contó Infante.

Tras el episodio, se dio aviso a la Policía. Hasta el parador se trasladaron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Allí mismo, Infante presentó la denuncia. Díaz, por su parte, se dirigió al destacamento para hablar con las autoridades. Sin embargo, fue interceptado en pleno viaje y demorado.

El intendente aseguró que, después del primer episodio, un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina para amenazarlo. “ Vino de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar . Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables”, afirmó.

Infante también vinculó el enfrentamiento con la disputa política y con la forma en que, según su visión, se manejó durante años la Comisión de Fomento: “Son doce años vinculados a la Comisión, cuatro como presidente y ocho como tesorero, acostumbrados a hacer lo que quieren. Hoy buscamos ser ordenados. Es lamentable que en el siglo XXI todavía se piense que a través de la agresión se puede solucionar algo”.

Díaz, en tanto, no realizó declaraciones públicas sobre el episodio. Su esposa, Belén Griselda Alfonso , dio otra versión de lo ocurrido ese mismo viernes. En diálogo con el medio local, negó que hubiera existido un cuchillo durante la pelea.

Según Alfonso, el intercambio derivó en empujones y golpes de puño, pero no hubo ningún arma blanca. Además, dijo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La Justicia deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Fuente: La Nación