Juan Manuel Herrera, el reconocido cocinero de El Gourmet, reveló su duro diagnóstico: “Me operaron de cáncer de pulmón”

Durante años, Juan Manuel Herrera se ganó el cariño del público a través de sus recetas de panadería y se convirtió en una de las caras reconocidas de El Gourmet . Sin embargo, en el último tiempo las preparaciones quedaron en un segundo plano entre sus seguidores por un cambio físico que despertó preguntas y especulaciones sobre su salud.

Ante los numerosos mensajes que recibió, el cocinero decidió hablar públicamente y revelar una situación que hasta entonces había mantenido en su intimidad. “ Quiero contarles un poco porque hasta ahora siempre hubo especulaciones sobre si estaba enfermo, si estuve enfermo, por qué bajé de peso, si me queda bien o si me queda mal ”, comenzó en un video en TikTok.

Fue entonces cuando tomó coraje para contar lo que le había ocurrido. “ Sí, el año pasado me encontraron un cáncer de pulmón. Me lo encontraron a tiempo, fue un hallazgo y, por suerte, me pude operar. Hice cuatro quimios y eso fue todo ”, relató.

“No hay que tenerle miedo a la palabra cáncer, porque la mayoría de la gente tiene miedo a la palabra cáncer. Siempre y cuando sea tratado a tiempo y tengamos la suerte de poder hacerlo, hay que ocuparse y no preocuparse. Eso siempre me lo dijeron los médicos ”, expresó.

A su vez, recordó el momento en el que le revelaron su diagnóstico: “ A mí, por suerte, con mi forma de ser, cuando me dijeron lo que tenía, lo único que pensé fue: ‘Bueno, dale, vamos a hacer lo que hay que hacer. Acá está mi cuerpo’. Y nunca me caí ”.

Esa actitud, explicó, fue la que intentó sostener durante el tratamiento. El diagnóstico derivó en una cirugía y posteriormente realizó cuatro sesiones de quimioterapia. Con el paso del tiempo, comenzó a recibir mensajes de otras personas que también atravesaban enfermedades y encontró allí uno de los principales motivos para finalmente hacer pública su historia.

“Muchas veces me toca encontrarme con gente que me cuenta que está pasando por un problema de salud y que lo único que le hace bien es verme en la televisión o mirar los videos. Son muchísimas personas y uno, desde el lugar en el que está, a veces ni se da cuenta de eso ”, reflexionó.

A partir de esas experiencias entendió que contar públicamente lo que había vivido podía convertirse en un mensaje de acompañamiento para quienes estuvieran atravesando una situación similar. “Estuve dando vueltas sobre si lo contaba o no. Yo abiertamente no tengo ningún problema en contarlo, pero sentía que por acá quizá no daba. Después entendí que hay mucha gente que necesita un aliento de alguien que pasó por una situación como esta. Y decirles que no está muerto quien pelea ”, sostuvo.

Fuente: La Nación