El tío de Loan que estaba con él cuando desapareció dijo que Laudelina, Pérez y Caillava “saben la verdad” de lo que pasó

“Soy inocente, señor fiscal, le digo a la familia, María, José: lo que hice fue buscarlo, hacer todo lo posible a través de mis contactos. No hay nada oculto, borrado, todo está en mi teléfono, se lo digo con la mano en el corazón”. Bernardino Antonio Benítez (40) buscó despegarse de la sustracción de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal y apuntó contra quien era su pareja, Laudelina Peña y el matrimonio de María Victoria Caillava y el ex marino Carlos Guido Pérez .

Benítez hizo un detallado relato de las recorridas que hizo esa tarde y también marcó con precisión los horarios de llamados y contactos con los vecinos del paraje donde Loan fue visto por última vez. El imputado, que es considerado por la Fiscalía como una pieza clave del caso, sólo aceptó responder preguntas de su abogado , el defensor oficial Enzo Di Tella.

Benítez admitió que su relación de pareja con Laudelina no atravesaba su mejor momento en 2024 y que ahora el único vínculo que tiene es por los hijos. “Creo que ella sabe la verdad , yo he visto cuando estuvo declarando (en la Fiscalía de Corrientes, donde dio la versión del accidente), sé cuando está mintiendo, pero ella estaba diciendo la verdad ”, sostuvo casi en el tramo final de su declaración.

Sostuvo que en varias ocasiones la confrontó para que le cuente lo que sabe sobre la desaparición de Loan pero siempre evadió el tema y aseguró que no podía decir nada porque tanto ella como su abogada estaban amenazadas.

Ante una pregunta de Di Tella, Benítez fue contundente al señalar que “Pérez y Caillava tienen que saber la verdad” de lo que sucedió con Loan. Y que le llamó la atención que ambos no se sumaran a la búsqueda del chico en la tarde del 13 de junio. “Se quedaron tomando mates con Catalina. Era sospechoso, raro” , aseguró.

Durante su declaración dijo que fue el primero en levantarse de la mesa porque se sentía “incómodo porque ellos eran de clase social alta” y que además “estaban hablando de política”.

“Yo le dije a Ramírez para ir a buscar naranjas, pero él me dijo que estaba muy lleno. Me fui con una bolsa y unos quince minutos después llegaron ellos. Yo había bajado unas 30 o 40 naranjas y empecé a pelarle para los chicos. Loan fue el tercero en recibir la naranja”, recordó.

Sostuvo que ya habían emprendido el camino de regreso cuando uno de los chicos avisó que faltaba uno. “Yo miro y me doy cuenta de que era Loan y Ramírez me pregunta si no se habrá ido para la casa. Yo llamo dos veces a Laudelina porque la primera vez no me atendió, y le pregunto si estaba ahí. Me dijo que se había ido conmigo. Me dijo 'buscalo'. Era un momento de desesperación porque no sabía dónde estaba. Puse el teléfono en mi bolsillo, pero no se si corté el llamado ; y volví para el naranjal” con “Fierrito”.

Tras relatar los lugares que recorrió a lo largo de toda la jornada, contó que fue al pueblo en busca de linterna y combustible para su motocicleta. Y que efectivamente se había quitado la remera para secarse la transpiración, ya que esa tarde hizo calor. Y que esa misma noche fue demorado por la Policía en la casa de Catalina y lo llevaron para declarar en la Comisaría de 9 de Julio.

Sostuvo que nunca le tomaron la declaración y nuevamente lo llevaron a El Algarrobal para hacer de baqueano de dos prefectos que venían para revisar los pozos abandonados. Y que en la madrugada escuchó en la radio de un patrullero que había aparecido Loan . “Me puse a llorar de la emoción. Pedían a la gente que vuelva al punto cero y fuimos a lo de Catalina. Después el comisario (Roque) Báez dijo que no era cierto. Otra vez me volvió la desesperación”, contó.

Benítez dijo que en un nuevo traslado a la comisaría fue golpeado “por policías que vinieron de (la ciudad) Corrientes en la cabeza y las costillas . La policía Macarena Delgado me pedía que diga la verdad, me sacaron el teléfono y yo les di el patrón para que revisen todo. En un momento hablan con Mónica Millapi, vuelven y me dicen que confesó, pero yo le dije que no hicimos nada malo”. Esa secuencia la situó el viernes 14, pasado el mediodía.

Sostuvo que al igual que él, también su amigo Daniel Ramírez pasó por una sesión de torturas policiales antes de ser llevados a Goya, donde quedaron detenidos. Además, Benítez dijo que no le dieron comida ni agua desde el viernes hasta el día martes, cuando otro interno le convidó parte de su ración.

Sostuvo que el abogado José Fernández Codazzi lo visitó y le hizo firmar el poder para representarlo. “Me dijo: ' mañana te saco porque encontraron sangre en la camioneta de Pérez '”. Benítez dijo que por momentos pensó en quitarse la vida colgándose con el cordón de un buzo que tenía, pero que la charla con un sacerdote lo hizo cambiar de idea. Además, relató hostigamientos y golpes dentro de la cárcel. Y que Ramírez fue quemado con agua caliente.

Benítez aseguró que recién en septiembre se enteró de la versión del accidente que había dado Laudelina ante la Justicia de Corrientes. “Yo quería preguntarle qué pasó, seguía enojado con ella.

Al ser consultado por qué no recogió las naranjas que había en la casa de Catalina, dijo que su suegra “era mezquina, se iba a enojar. Yo quería llevar a mi casa para hacer jugo”, aseguró.

Dirigiéndose a los padres de Loan, que estuvieron presentes, les dijo: “No se qué le pasó a Loan. Me gustaría, quiero que Loan aparezca y que los responsables digan qué fue lo que pasó”.

El 14 de junio de 2024, María Soledad Duarte (37) fue hasta El Algarrobal para entregar una partida de grasa y harina que se iba a usar para alimentar a las personas que rastrillaban los campos en busca de Loan y se convertiría en testigo clave del hallazgo del botín del chico.

La mujer contó que llegó cerca de las 14.30 junto a Eugenia Moreira y antes de retornar a 9 de Julio decidieron salir a buscar a Loan. Unos segundos antes escucharon a Laudelina Peña (48), la tía del chico, hablar sobre unas huellas encontradas en una zona de barro que estaba bastante alejada del naranjal donde a la víctima se la vio por última vez.

“Laudelina y Macarena nos dijeron que se iban a ver las huellas y decidimos acompañarlas. Tardamos más de una hora en llegar y Laudelina siempre iba adelante, marcando el camino, y también hablando por su celular”, recordó.

Aseguró que al llegar al lodazal donde aseguraron haber visto pisadas de un chico, se encontraron con el comisario Walter Maciel (45) y el ex policía Amado Méndez . “Vimos que había pisadas y Laudelina dice que el botín podía estar en el barro y comenzaron a buscar un palo para buscar el calzado”, relató. Y aportó un detalle no menor: “El lugar estaba señalizado con un palo clavado en el barro”.

“Laudelina nos dijo que estuvo por ahí a la mañana y que “Pachucho” Moreira había sacado fotos de las huellas”. Duarte dijo que comenzó a mirar la zona en busca de otros rastros y que no vio el momento en que Macarena Peña sacó el botín cubierto de barro.

Sostuvo que el calzado estaba cubierto de barro pero Laudelina dijo que era el calzado de su sobrino , que lo conocía porque ella se lo había regalado.

Sobre la actitud de Maciel, la mujer dijo que sólo miraba cuando Macarena y Laudelina hurgaban en el barro. “Cuando apareció el calzado, el comisario nos dijo que no publiquemos nada hasta confirmar que era el calzado de Loan. Después nos fuimos y ellos quedaron en el lugar”, dijo.

La mujer aseguró que ese hallazgo “nos generó una alegría porque era un indicio de dónde podía estar” Loan.

La licenciada en criminalística Maricel Esquivel realizó el levantamiento de varias muestras en la zona donde desapareció Loan, entre ellas el botín que había sido “plantado” en el lodazal que está a unos dos kilómetros del naranjal donde el chico fue visto por última vez.

La perito dijo que el comisario Maciel “nos dijo que el botín fue hallado durante la búsqueda” y que nunca le dijeron que estaba oculto bajo el barro. “Estaba tapado de barro, no se sabía que era un botín, ni se veía el color” , detalló.

La profesional también estuvo en tres reconstrucciones que realizó el fiscal Juan Carlos Castillo en la zona del naranjal y que los ahora imputados mostraron colaboración al momento de dar los detalles sobre el recorrido que realizaron y el lugar donde vieron por última vez a Loan.

Cristian Gutiérrez acompañó a Bernardino Antonio Benítez en la búsqueda de Loan durante el atardecer y la noche del 13 de junio de 2024. “Yo me entero de la desaparición por un estado de WhatsApp de él. Había puesto una frase que decía que la virgencita o el Gauchito lo iban a ayudar a encontrarlo. Entonces yo me comuniqué para saber qué había pasado y me dijo que el sobrino se perdió en el campo”, contó.

Sostuvo que se ofreció para ayudar en la búsqueda y que se fue en moto hacia El Algarrobal. “Ya estaba oscureciendo y me encuentro con Antonio que salía en su moto . Estaba sin remera y me dijo que se iba a cargar combustible y buscar una linterna, que lo espere”, recordó.

Gutiérrez dijo que Benítez demoró cerca de 40 minutos en retornar y que ambos ingresaron en sus respectivas motos, las cuales dejaron en una vivienda que está a unos metros de la ruta 123. “Pasaba una camioneta y nos subimos. Nos bajamos en la primera curva y entramos al campo de Eliascópulos porque se veían las linternas de los que venían rastrillando desde la casa de Catalina Peña”, agregó.

Sostuvo que ese día Antonio le dijo que “se cansó de buscar” a Loan en el campo . Y que sobre la desaparición de Loan le contó que “ellos volvían, miraron para atrás y se hizo humo” el chico. Y que “él le había pelado tres naranjas al chico”, aunque reconoció que en la zona del naranjal sólo encontró cáscaras correspondientes a naranjas que habían sido consumidas varios días antes.

Fuente: Clarín