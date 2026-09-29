Hasta qué hora siguen las lluvias en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Desde la madrugada, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve afectada por precipitaciones de variada intensidad . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera que el mal tiempo se extienda durante la mañana de este martes.

De acuerdo con los especialistas, habrá chaparrones hasta la tarde . Además, se esperan fuertes ráfagas de vient o provenientes desde el sector sur.

Para la mañana, se pronostica hasta un 70% de probabilidad de chaparrones , con 16°C y ráfagas del sector sur a velocidades de hasta 50 km/h .

Por la tarde, la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10% . El cielo estará mayormente nublado y la máxima será de 19°C . Se esperan ráfagas de viento del sur a velocidades de hasta 59 km/h .

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 16°C . No se pronostica probabilidad de precipitaciones, aunque las ráfagas continuarán desde el sector sur a velocidades de hasta 50 km/h .

Miércoles 30: cielo nublado durante todo el día, con mínima de 10°C y máxima de 19°C. Se pronostican vientos del sector sur que soplarán a velocidades de hasta 22 km/h.

Jueves 1 de octubre: mínima de 11°C y máxima de 18°C, con cielo mayor a parcialmente nublado. Se pronostican ráfagas provenientes del sector sur a velocidades de hasta 50 km/h.

Viernes 2: cielo parcial a mayormente nublado, con mínima de 10°C y máxima de 18°C.

Sábado 3: se pronostica hasta un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, con mínima de 11°C y máxima de 19°C. Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Domingo 4: cielo parcialmente nublado durante todo el día. Mínima de 10°C y máxima de 18°C, con vientos del sudeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN