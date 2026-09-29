“Ley Moyano”: Camioneros presiona por más de US$ 100 millones en indemnizaciones por la licitación de la basura

Pablo Moyano , hijo primogénito de Hugo y número dos del poderoso sindicato de Camioneros , salió este lunes a meter presión para que se les pague la indemnización a los trabajadores de las empresas de recolección de residuos que operan en la ciudad de Buenos Aires. Ocurre ante el inminente arranque del proceso para renovar las concesiones de la recolección de residuos en el territorio porteño.

Lo que reclama Camioneros es que se aplique lo que el propio sindicato bautizó como "Ley Moyano". Se trata de un "uso y costumbre", sin ningún tipo de respaldo legal, que implica que cuando se vence una concesión , la empresa debe indemnizar a su personal y luego volver a contratarlo en la misma compañía o en otra similar. El gremio la aplica a fuerza de presión desde 1998.

A los fines indemnizatorios, ese trabajador arranca sin antigüedad en la nueva concesionaria. Pero para el cálculo de vacaciones y otros beneficios, sí conserva la antigüedad.

Camioneros se puso en alerta porque dentro de una semana, el próximo lunes 5 , está prevista una audiencia pública -será online- para analizar los pliegos de condiciones del servicio de recolección de residuos en el territorio porteño para el período 2028-2038 .

Y en los anteproyectos de los pliegos que ya circulan no figura contemplada ninguna suma para el pago de indemnizaciones a los cerca de 6.000 trabajadores de la actividad en la Ciudad.

Alguien que vio esos anteproyectos dijo a Clarín que aún son "muy preliminares y probablemente irán cambiando". Pero admitió que en los borradores de los pliegos que se conocieron "no hay referencias a los recursos humanos. Sí se habla de la rezonificación y la incorporación de tecnología , por ejemplo".

Consultado este lunes por radio Gráfica , Pablo Moyano sostuvo: "Históricamente, cada vez que hay un traspaso o se termina un contrato de la recolección y el barrido de calle, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país, la empresa que se retira tiene que indemnizar a los trabajadores y las nuevas que ganen la nueva licitación tienen que absorber a la totalidad de los trabajadores. Sí. Esto se viene cobrando desde el año 90 y pico. Más de 30 años . Hay compañeros que han cobrado 3 o 4 indemnizaciones".

El sindicalista agregó: "Ha trascendido que en el próximo pliego de licitación no está contemplado el pago de las indemnizaciones. Yo esta noche (por la de este lunes) ya empiezo a hacer asamblea, voy a estar recorriendo todas las empresas en los distintos turnos para concientizar a la gente que esta va a ser una pelea, no solamente con Jorge Macri , que es un simple gerente de Milei , sino con los empresarios y con la justicia".

Moyano también sostuvo para el lunes próximo, día de la audiencia, evalúan llevar adelante "un cese de actividad y movilizarnos masivamente a la Legislatura porteña o a la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios ".

Y advirtió: "Imaginen la repercusión que va a tener un conflicto tan grande como se viene en Capital Federal , ¿no? Te van a tirar los medios en contra, los vecinos en contra, pero bueno, estamos acostumbrados, nosotros queremos hacer el pago de las indemnizaciones ".

Además, en un video que publicó en sus redes sociales y en el que se dirige a los trabajadores de la rama de recolección de residuos del gremio, Moyano dijo: "Vamos a empezar a hacer asambleas en las empresas de la Capital Federal para comprometer a los legisladores y al Gobierno de la Ciudad que el año que viene cuando se llame a licitación se paguen todas las indemnizaciones de los trabajadores de la recolección. Vamos a hacer lo imposible para que se pague ese logró histórico".

Aunque el vínculo con su padre Hugo sigue tirante, por lo que trasciende desde el gremio Pablo Moyano es quien está al frente del manejo cotidiano del sindicato.

Ante una consulta de Clarín, en el Gobierno porteño dijeron: "La idea es iniciar el proceso licitatorio para adjudicar el año próximo y que haya al menos un año de transición entre las nuevas empresas adjudicatarias y las actuales prestadoras del servicio".

Así, el servicio se adjudicaría en 2027 -pleno año electoral-, pero para entrar en vigencia en 2028 .

Por lo que trascendió, posiblemente la Ciudad cambiaría el esquema y de las 5 zonas en las que hoy está repartido el servicio de recolección se pasaría a uno de más zonas, más chicas.

Hoy cinco empresas se reparten la recolección en la Ciudad. Al haber más zonas es probable que haya más jugadores . También se especula que una misma empresa pueda prestar servicio en más de una zona, algo que en la actualidad no sucede.

Pero antes de avanzar con la nueva licitación deberá resolverse si se pagan, o no, las indemnizaciones a los más de 6.000 trabajadores de recolección de residuos de la Ciudad.

Un barrendero promedia $ 3,5 millones de salario, dijeron las fuentes consultadas. Se estima que indemnizar a todos los trabajadores podría significar un costo de US$ 100 millones .

Las que deberán eventualmente pagar son las actuales concesionarias . Pero no con recursos propios. "Irían a la quiebra ", afirman fuentes del sector.

Por eso, lo que buscarán, en caso de que se imponga el criterio de Camioneros, es pasarle el costo a la Ciudad , "que podría pagar en cuotas ", indicaron las mismas fuentes consultadas.

Fuente: Clarín