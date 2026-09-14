Golpes, amenaza con un cuchillo y una denuncia judicial: la pelea entre un intendente y su predecesor en una pequeña localidad de Neuquén

Una pequeña comunidad en la provincia de Neuquén quedó en el medio de un violento altercado entre quien la dirige y su predecesor. Se trata de Pilo Lil, en donde el jefe comunal Andrés Avelino Infante y quien antes ocupaba el cargo, Eliseo Díaz, se pelearon a golpes de puño dentro de las oficinas del municipio mientras se llevaba adelante una reunión.

En la localidad, ubicada a 55 kilómetros de Junín de los Andes, se reportó que, entre gritos, insultos y piñas , Díaz, quien dirigió el municipio por 12 años, exhibió un cuchillo de presuntamente 25 centímetros, cosa que fue negada por la familia del presunto agresor.

Según medios locales, el conflicto entre ambos comenzó cuando Díaz le pidió a Infante un camión municipal para trasladar fardos de pasto para sus animales el día jueves.

Infante le pidió una nota formal para justificar el gasto porque, según explicó, todas las Comisiones de Fomento de la provincia funcionan con aportes para combustible que deben ser rendidos. Pero Díaz estalló.

El actual jefe comunal participaba de una reunión en el salón comedor del parador turístico de Pilo Lil cuando Díaz irrumpió.

Entrevistado por LM Neuquén , Infante aseguró que al cruzarse con su predeceso r “su primera reacción fue de mucha agresión” , y que durante la confrontación Díaz arrojó : "Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido".

Ambos discutieron durante 20 minutos, entre gritos, insultos, amenazas y empujones hasta que Díaz intentó zanjar la pelea sacando un cuchillo de su cintura. “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo Infante.

No obstante, Belén Griselda Alfonso, la esposa del exintendente negó esto, también en diálogo con LM Neuquén , y aseguró que en realidad la agresión física fue iniciada por Infante, a quien definió como un " hombre prepotente".

Además, Alfonso sostuvo que, tras el supuesto pacto incumplido y la pelea, Díaz acudió al destacamento local a realizar la denuncia, pero las autoridades no se la tomaron. Y, al viajar hacia Junín de los Andes para radicar la denuncia, fue interceptado y demorado. El exjefe comunal terminó alojado momentáneamente en la Comisaría 25 de esta última ciudad.

Ahora la Fiscalía de la IV Circunscripción investiga el caso para esclarecer los hechos . Para esta tarea será vital el análisis de un video del conflicto, el cual, según medios locales, habría sido grabado por la coordinadora regional Eliana Rivera y ahora estaría en manos de las autoridades. Sin embargo, este no se hizo público.

Además, cámaras de seguridad ubicadas cerca del destacamento local también habrían registrado amenazas de Díaz al retirarse del recinto donde se realizaba la reunión institucional.

Sin embargo, la violencia no se habría detenido con la detención del exjefe comunal, ya que Infante aseguró que horas después de la pelea, el hijo mayor de Díaz acudió a su despacho para amenazarlo.

Ante las constantes intimidaciones , Infante formalizó una segunda denuncia policial . El mandatario responsabilizó públicamente a la familia Díaz por cualquier agresión futura.

Fuente: Clarín