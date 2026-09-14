El peronismo del interior reclama un lugar en la interna y agita la idea de un candidato propio

Sergio Uñac pasó por siete provincias en las últimas semanas e insiste con su pedido a las autoridades del PJ para armar una interna partidaria para definir el candidato presidencial del peronismo, ante su percepción de que el Gobierno conseguirá eliminar las PASO. En coincidencia con su presencia en el homenaje a José Manuel de la Sota, volvió a circular la posibilidad de una postulación de Gerardo Zamora aunque el senador santiagueño transmitió que todavía lo considera prematuro. Anfitrión hace un mes y medio de un encuentro en La Rioja para apaciguar las internas, Ricardo Quintela fue este viernes a San Vicente para reunirse con la liga de intendentes bonaerenses.

Con Axel Kicillof sin confirmar formalmente su candidatura pero en plena etapa de "construcción" de su proyecto y Sergio Massa más activo luego de su repliegue, dispuesto a avanzar si se le presenta la chance en medio de la pelea entre el gobernador bonaerense y Cristina Kirchner, referentes del peronismo del interior también se mueven de cara a la etapa de definiciones, con el propósito de que la oferta electoral del espacio no quede limitada al llamado peronismo del AMBA.

Más allá de las aspiraciones personales, los gobernadores y dirigentes provinciales lo fundamentan en la necesidad del espacio de mostrar un armado más amplio de lo que representan Kicillof, en los distritos asociado a su ex jefa política pese al enfrentamiento, y el último candidato presidencial, a la vez que configuraría un esquema más propicio para incluir a mandatarios y referentes refractarios al kirchnerismo.

Con el liderazgo en disputa, la competencia en las PASO o una interna partidaria tendría la ventaja de validar un candidato y evitar métodos que en los últimos casos no funcionaron, como el “dedo” o un acuerdo de cúpula.

"Creemos que esta vez la taba va a caer para el lado del interior. No estamos planteando una disputa interior versus capital o provincia de Buenos Aires. Hay que amalgamar las dos cosas" , aseguró uno de los que trabaja para la aparición de una alternativa a las que en principio lucen con ventaja en la carrera por la candidatura presidencial del peronismo.

“ Estamos construyendo desde el interior una propuesta para toda la Argentina. Quien pretenda gobernar el país tiene que recorrerlo, conocer sus provincias y entender sus distintas realidades”, puntualizó Uñac, ex gobernador sanjuanino y actual senador que ya estuvo en Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, San Luis y La Pampa. Sus próximos distritos serán Entre Ríos y La Rioja.

Hace unos meses había expresado su intención de ser candidato en una entrevista con Clarín y propuesto en una carta al PJ organizar una interna partidaria escalonada y por regiones , para no depender del resultado de las negociaciones del Gobierno en su intento de eliminar o suspender las PASO. Esta semana insistirá con el pedido en una reunión con José Mayans , vicepresidente primero y titular en los hechos.

"Si encuentro volumen y condiciones, por supuesto que me gustaría ser candidato" , decía Uñac, y ya en aquel momento instalaba la idea de una oferta electoral ajena al AMBA: "Las últimas tres presidencias, la de Macri, Alberto Fernández y Milei, que son de Capital, están llevando a que la sociedad ponga los ojos en el interior, que es el 62% del país y que va a querer tener su propio candidato" .

La presencia de Zamora en el homenaje de De la Sota alimentó la posibilidad de un protagonismo mayor en el próximo proceso electoral del senador y jefe del espacio que gobierna Santiago desde 2005. Con Massa y Jorge Brito -el banquero que deja correr la chance de saltar a la política-, el comentario fue que a la evocación del fundador del cordobesismo asistieron tres eventuales postulantes a presidente.

"Gerardo no es candidato ni nada parecido. Considera que es muy prematuro hablar de eso" , le bajaron el tono cerca suyo. Uno de sus pares contó que hace poco Zamora le había dicho que iba a "empezar a caminar", en especial las provincias del norte, pero que luego le transmitió que "no era su momento". De cualquier modo en el peronismo del interior le atribuyen un "rol importante" ya sea como posible postulante o articulador para incluir en el armado a otros gobernadores.

"La aspiración de todo dirigente político que se precie de tal es conducir la máxima magistratura, pero me mueve más que todo contribuir a que en el peronismo nos podamos organizar. Después se verá" , dijo Quintela a Clarín hace poco más de dos meses . En su propósito de erigirse como uno de los nexos para "unir piezas sueltas" o directamente enfrentadas, el gobernador riojano armó en agosto una actividad en su provincia para conmemorar al asesinato del obispo Enrique Angelelli, y funcionó como encuentro previo a la cumbre en el hotel Emperador diez días después.

Quintela a su vez se reunió el viernes con Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros integrantes de la liga de intendentes bonaerenses que ya se habían juntado con Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y Mayans.

"Fue otra reunión entre compañeros. La charla giró alrededor de la realidad nacional y provincial, y la necesidad de un proyecto colectivo. Está claro que tenemos un enemigo común" , contaron cerca del riojano, y aclararon sobre los movimientos de otros referentes del interior: "Entre nosotros no competimos. Es bueno que el que se sienta con ganas se mueva, recorra, es tiempo de escuchar para elaborar la mejor propuesta. Llegado el momento hay que encolumnarse con el que mejor esté" .

Los movimientos podrían facilitar un acercamiento con los gobernadores de mejor vínculo con Milei, que expresan una mirada favorable a la irrupción de esta corriente del interior. " Le hace bien al país, porque la conurbanización del peronismo le hizo muy mal a la política. Las provincias tienen superávit fiscal y es bueno expresar una agenda más actualizada. Si no va a ser difícil", advirtió el catamarqueño Raúl Jalil , con el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz los mandatarios peronistas más afines a la Casa Rosada.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín