Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones

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Pietro Puzone, exfutbolista del Napoli y cercano a Diego Maradona durante su etapa en Italia, volvió a ser noticia luego de atravesar un grave episodio de salud mientras se encontraba en situación de calle en la ciudad de Acerra.

Puzone, de 63 años, surgió de las inferiores del Napoli en la década de 1980 y compartió vestuario con Maradona durante una de las etapas más importantes de la historia del club. Aunque no llegó a disputar minutos en la conquista del primer Scudetto de la institución en la temporada 1986/87, sí participó en la Copa Italia.

Su carrera también incluyó pasos por Cavese, Akragas, Catania, Spezia e Ischia. Sin embargo, los problemas de adicción afectaron su trayectoria y se retiró del fútbol profesional a los 27 años.

En distintas entrevistas, Puzone contó que durante años atravesó una situación de extrema vulnerabilidad. Incluso llegó a vivir en bancos de plazas y reconoció sus problemas con el consumo de alcohol y otras adicciones.

“Las adicciones me arrastraron a un profundo abismo”, había relatado. También recordó que Maradona solía llamarlo “Pedro” y que, antes de abandonar Nápoles, le dejó un consejo que todavía conserva en su memoria: “Pietro, tienes que salvarte”.

La relación entre ambos trascendió el fútbol. Puzone fue invitado al casamiento de Maradona y Claudia Villafañe en Argentina, en 1989, y compartió con el astro argentino distintos viajes y momentos fuera de las canchas.

Tras la muerte de Maradona, en noviembre de 2020, Puzone contó que recibió la noticia mientras se recuperaba en una clínica. “Para mí, Diego era como un hermano”, recordó años después.

En agosto de 2026, una fotografía difundida por el activista Alessandro Cannavacciuolo volvió a generar preocupación por su situación. Puzone había sido encontrado durante varios días en un banco de una plaza de Acerra, en grave estado y con heridas en las piernas y los brazos.

La situación provocó la intervención de los servicios de emergencia y de los asistentes sociales, luego de que el actual alcalde de Acerra, Tito D’Errico, activara los mecanismos de asistencia.

Posteriormente, Puzone fue trasladado a una clínica para recibir atención médica y realizarse estudios. Según informó Cannavacciuolo, también se inició un proceso de asistencia social y sanitaria para acompañarlo en su recuperación.

Actualmente, el exfutbolista permanece bajo atención médica y asistencia social, mientras la comunidad napolitana sigue de cerca su evolución.