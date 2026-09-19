Dos presos fueron descubiertos mientras planeaban asesinar a la fiscal que había ordenado sus capturas . Se trata de Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, quienes permanecen alojados en distintas cárceles bonaerenses. La víctima del plan es María Paula Hertrig , titular de la UFI de Boulogne.

Los investigadores detectaron que los dos hombres mantenían comunicaciones desde las unidades penitenciarias y hablaban sobre cómo atacar a la fiscal. Según la pesquisa, también tenían fotos de Hertrig, de su pareja y de otros integrantes de su familia . El caso quedó al descubierto a partir del seguimiento de llamadas y mensajes.

Rettori y Libertini habían sido detenidos después de una denuncia presentada el 26 de agosto. Según la investigación, ambos estaban vinculados con una banda que duplicaba las llaves de autos estacionados en una cochera para después entrar a robar a las casas de sus dueños .

Tras sus capturas, los dos fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias. Rettori quedó alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini fue llevado a la Unidad 21 de Campana.

La distancia entre las cárceles no impidió que mantuvieran contacto. De acuerdo con la investigación, usaban WhatsApp para organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en sus detenciones.

Las conversaciones interceptadas permitieron conocer parte del plan. En los mensajes, uno de los presos habló de atacar a Hertrig cuando saliera y mencionó los autos que utilizaba.

Los investigadores también determinaron que conocían movimientos de la funcionaria y tenían imágenes de personas de su entorno.

A partir de esa evidencia, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió allanar las celdas de los dos acusados. Los procedimientos se hicieron dentro de las cárceles y terminaron con el secuestro de tres celulares , que ahora serán peritados.

La investigación continúa. Los investigadores buscan determinar si otras personas participaron del plan o si hubo alguien más que pudiera colaborar para concretar el ataque.

María Paula Hertrig está a cargo de la UFI de Boulogne y tuvo una exposición pública reciente por otra investigación.

La fiscal intervino en el caso por la muerte de Ernestina Pais , quien murió a fines de junio después de ser atropellada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías con su auto en San Isidro.

El operativo que permitió descubrir las amenazas quedó a cargo de la DDI de San Isidro.

Fuente: TN