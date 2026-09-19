Renunciaron los abogados de Facundo Moyano luego de que la fiscalía rechazara su pedido para acercarse a Candela Arizaga

Facundo Moyano , investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género contra su expareja, Candela Arizaga , se quedó sin defensa legal luego que su equipo de abogados renunció al caso.

Se trata de los letrados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, quienes informaron que no iban a seguir como defensores legales del exdiputado por “desavenencias insalvables” en torno a las estrategias a seguir.

La decisión se conoció luego que la Justicia rechazara el pedido de Moyano para levantar la perimetral que pesa en su contra y poder reencontrarse con su pareja .

Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía a cargo de Florencia Nocerez dispuso que Moyano se mantuviera a 300 metros de Arizaga y evitara todo contacto mientras avanzara el expediente.

La defensa pidió levantar esa restricción y fue rechazada de nuevo este viernes. El argumento oficial es que la investigación sigue aún abierta.

Facundo Moyano es investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa empezó a partir del episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de la modelo corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano.

En paralelo, la Justicia porteña investiga una serie de imágenes de cámaras que mostrarían a Moyano y Arizaga juntos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la perimetral.

Según pudo también confirmar TN , la fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Horas después de que se conociera la decisión de la fiscalía, los abogados de Facundo Moyano, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, renunciaron a la defensa del dirigente .

Según pudo saber TN , todo habría comenzado cuando la fiscalía detectó que el exlegislador no estaba en el domicilio que había fijado en el barrio porteño de Belgrano. Por ello, le habrían consultado a los letrados su ubicación.

El pasado 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Al reconstruir lo que pasó, la influencer explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano , con quien está de novia desde enero de este año.

También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “ Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína ”, sostuvo Candela.

La influencer afirmó además que tiene muy pocos recuerdos de aquella madrugada del 4 de agosto. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó y vinculó esa pérdida de memoria con el brote que, según dijo, sufrió después del consumo de drogas.

En otro tramo de la declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante la relación con Moyano . Además, aseguró que no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba.

Fuente: TN