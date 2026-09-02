Fracasó la paritaria de docentes universitarios: el Gobierno ofreció un aumento del 3% y los gremios van hoy al paro

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes universitarios terminó este martes sin acuerdo , luego de que las autoridades nacionales ofrecieran un aumento salarial del 3% para septiembre . Desde el Frente Sindical Universitario calificaron al ofrecimiento de “vergonzoso” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó Emiliano Cagnasi , secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA ( ADUBA ), quien participó del encuentro como representante de Fedun.

A pesar de la decisión, las facultades de la UBA estarán abiertas el miércoles, ya que la decisión de realizar un paro será de cada docente. Muchas de las sedes dictarán clases con normalidad.

La reunión se realizó en el marco de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, una instancia contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario . El principal punto de conflicto fue la diferencia entre el incremento planteado por el Ejecutivo y la recomposición que reclaman los gremios a partir de lo establecido por esa norma.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la propuesta oficial fue “un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre”, a sumarse al “incremento del 3% fijado para octubre , porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio”.

Los gremios que forman parte del Frente Sindical Universitario rechazaron el “vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID . Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

“Mañana, todas las federaciones gremiales vamos a una medida de fuerza nacional en las universidades. Creemos que es importante retomar el camino del diálogo con el Gobierno Nacional, pero tiene que hacerse de manera seria , como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”, planteó Cagnacci en un comunicado.

En la reunión con Capital Humano, los gremios plantearon que en el acta del 10 de junio se había comprometido la constitución de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados, pero que no se avanzó en ese sentido. También cuestionaron “la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales”.

“ Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más . Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, explicó Chevalier.

También recordó que “el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Según explicó Cagnasi en diálogo con TN , todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30% . En ese contexto, sostuvo que el 3% propuesto por el Gobierno equivale aproximadamente al 10% de la recomposición que consideran adeudada.

“Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”, señaló el dirigente gremial.

Cagnasi también hizo referencia a la situación judicial de la norma y recordó que la Corte Suprema dejó en pie la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto de la ley. Desde los sindicatos consideran que esa decisión obliga al Ejecutivo a avanzar con su cumplimiento.

El dirigente de ADUBA cuestionó además la dinámica de la negociación. “Cuando uno se sienta a un diálogo paritario y ese diálogo se convierte en un monólogo de una de las partes, con un ofrecimiento de apenas el 3%, la situación resulta difícil de comprender”, planteó.

Desde CONADU Histórica coincidieron en el rechazo a la propuesta oficial. Francisca Staiti , secretaria general de la federación, afirmó al finalizar el encuentro que la negociación había “fracasado” y señaló que el ofrecimiento se encontraba muy por debajo de lo reclamado.

“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Staiti.

De acuerdo con el comunicado difundido por la CTA después de la reunión, CONADU Histórica reclamó recuperar lo perdido en materia salarial y establecer hacia adelante actualizaciones mensuales que sean, como mínimo, equivalentes a la inflación. La organización señaló además que el ofrecimiento oficial no contempló una recomposición de la pérdida acumulada.

Cagnasi, por su parte, endureció sus críticas al Gobierno por la falta de acuerdo. “Creemos que ha sido inoportuno e intencional no escuchar . Es darle la espalda a la Justicia, al Poder Legislativo, que sancionó una ley, y también a la sociedad argentina, que salió cuatro veces a marchar en defensa de un derecho que considera propio”, afirmó.

El titular de ADUBA aclaró que el planteo gremial no consiste simplemente en reclamar un aumento del 30%. Según explicó, el Gobierno presentó ante la Justicia el anterior acuerdo paritario y ese avance fue considerado dentro del proceso para dar cumplimiento a la norma. Sin embargo, sostuvo que todavía queda una diferencia cercana a ese porcentaje.

“Frente a esa diferencia pendiente, el 3% ofrecido representa apenas un 10% de lo que resta recomponer. Ese ofrecimiento es claramente inaceptable y entendemos que es intencional”, aseguró.

Cagnasi sostuvo además que los gremios comprenden la necesidad de mantener ordenadas las cuentas públicas, pero rechazó que el ajuste recaiga sobre el sector universitario. “Uno puede entender e incluso estar de acuerdo con que las cuentas del Estado nacional tienen que cerrar. Lo que no se puede aceptar es que la variable de ajuste seamos los trabajadores universitarios cuando existe una ley y cuando la Corte estableció que debe cumplirse”, expresó.

El fracaso de la negociación abre ahora un nuevo escenario de conflicto. Cagnasi adelantó que este miércoles habrá definiciones sobre los próximos pasos del sector: “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana ”.

En paralelo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles. Oscar Vallejos, secretario adjunto de la federación y secretario de Formación de la CTA, sostuvo que el Gobierno convocó a la negociación “a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia” y confirmó la huelga.

El dirigente informó además que el Frente Gremial Universitario volverá a analizar la continuidad del conflicto el jueves 3 de septiembre en Bariloche, en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional, donde se discutirán nuevas medidas de fuerza.

Fuente: TN