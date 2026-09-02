Lucas, argentino en Noruega: “Podés ahorrar 20.000 dólares en un año y tenés dos meses de vacaciones”

Mudarse al exterior para trabajar y ahorrar es el objetivo de muchos argentinos. Sin embargo, el salario no es el único factor que define cuánto dinero puede guardarse a fin de mes : el costo del alquiler, los impuestos, la comida y el lugar donde se vive pueden cambiar por completo las cuentas.

Eso es justamente lo que mostró Lucas Sente , un creador de contenido argentino que vive en Noruega y registra su experiencia en redes sociales. Desde la región de los fiordos noruegos , explicó cuánto gana trabajando durante una temporada y cuánto dinero, según sus cálculos, puede llegar a ahorrar.

Su conclusión llamó la atención: una persona que consiga mantener determinados gastos puede ahorrar cerca de US$20.000 al año y contar con dos meses de vacaciones .

Lucas explicó que trabaja en una zona remota del país, alejada de ciudades como Oslo o Bergen. Ese detalle, aseguró, es importante para quienes estén pensando en emigrar. “Te tiene que gustar la naturaleza y estar aislado” , advirtió. Pero vivir en estos lugares también puede tener una ventaja económica importante.

En muchos trabajos temporales vinculados al turismo y la hotelería, los empleadores ofrecen alojamiento para el personal , uno de los gastos más elevados para cualquier persona que llega a vivir al exterior.

Según mostró Lucas, su contrato establece un salario de 230 coronas noruegas por hora , una cifra que, de acuerdo con su cálculo en el video, equivale aproximadamente a US$25 por hora . Trabajando unas 40 horas semanales, estimó un ingreso cercano a US$4.000 mensuales antes de impuestos .

El argentino también aclaró que el salario bruto no representa el dinero que finalmente queda disponible .

En su caso, hizo las siguientes cuentas:

Lucas explicó que en su trabajo recibe una comida diaria, aunque debe organizar por su cuenta el resto de las comidas.

Después de descontar esos gastos, calculó que le quedan aproximadamente US$2.170 mensuales . De esa cifra, decidió reservar una parte para actividades de ocio y gastos personales. Así, su estimación final es que podría ahorrar cerca de US$2.000 por mes .

Con esas cuentas, Lucas aseguró que mantener ese nivel de ahorro durante diez meses permitiría juntar alrededor de US$20.000 . Además, destacó otra característica que considera atractiva del trabajo: la posibilidad de contar con tiempo libre para viajar y descansar .

“En un año te podés hacer 20.000 dólares y tenés dos meses de vacaciones” , resumió en el video. De todos modos, el propio ejemplo muestra que el resultado depende mucho del tipo de empleo, el lugar donde se vive y, especialmente, de los gastos que tenga cada persona.

Trabajar en los fiordos también tiene una contracara. Lucas explicó que estos empleos suelen estar ubicados en lugares alejados de las grandes ciudades , por lo que la experiencia puede ser muy diferente a vivir en Oslo.

La naturaleza, las montañas y los paisajes son parte de la rutina, pero el aislamiento puede convertirse en un desafío para quienes buscan una vida urbana y una mayor actividad social.

Para Lucas, sin embargo, la ecuación parece clara: un salario elevado, alojamiento facilitado por el trabajo y gastos controlados pueden transformar una temporada laboral en una oportunidad para ahorrar una suma importante de dinero.

Fuente: TN