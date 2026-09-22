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Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 22 de septiembre

Redacción CNM septiembre 22, 2026

Este martes 22 de septiembre continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) para el noveno mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes superiores , los titulares de las AUE (Asignación Universal por Embarazo), y de la Prestación por Desempleo , entre otras asignaciones.

En septiembre, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11% , en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este martes 22 de septiembre:

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación , los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo . Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos , evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses :

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.

Fuente: La Nación


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