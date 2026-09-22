Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) para el noveno mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes superiores , los titulares de las AUE (Asignación Universal por Embarazo), y de la Prestación por Desempleo , entre otras asignaciones.

En septiembre, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11% , en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este martes 22 de septiembre:

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación , los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo . Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos , evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses :

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.

Fuente: La Nación