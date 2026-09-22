Débora Bello habló por primera vez de su separación de Diego Torres y fue contundente: “Muy traumática”

En diciembre de 2021, luego de 17 años juntos —uno de ellos como marido y mujer— y una hija en común, Diego Torres anunció su separación de Débora Bello . Luego de varios rumores y especulaciones, le admitió a Mirtha Legrand que como pareja atravesaban “un momento complicado”. Lejos de ser solo un impasse, decidieron poner punto final al vínculo. Ahora, a casi cinco años de la ruptura, la modelo habló por primera vez de su vida en Miami y sobre cómo atravesó el final de su relación más larga e importante .

“ Una separación, obviamente, es muy traumática . Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Bello en el pódcast Paren el mundo de Maite Peñoñori. “Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas", expresó sobre su vida en Buenos Aires y la decisión de mudarse a Miami mientras aún estaba en pareja y su hija era muy pequeña. “Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer ”, agregó.

“Y hay un momento en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’ . Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’“, reflexionó sobre cómo rehizo su vida tras el final del matrimonio. ”Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija", enfatizó.

Bello admitió que el mayor desafío fue sentirse en el momento más vulnerable de su vida y al mismo tiempo estar entera para su hija: “ En un momento donde se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”. Admitió que no anticipó la separación y que fue duro estar tan lejos de su familia. No obstante, destacó que “las mujeres tenemos algo de la resiliencia”.

En este sentido, aseguró que nunca se sintió “Susanita” ni tuvo el deseo de una familia numerosa: “Siempre fui un alma muy libre hasta que en un momento, decidimos. Nina fue una decisión, fue muy buscada y muy amada ”, reflexionó y dijo que con otras parejas no tuvo el deseo de ser madre. Aseguró que “el embarazo fue espectacular”, pero el nacimiento fue extremadamente difícil. Su hija nació por cesárea a la semana número 32 y estuvo un mes internada en neonatología.

Fuente: La Nación