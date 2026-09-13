Extorsiones y estafas en Rosario: condenaron a Mariana Ortigala, vinculada con Los Monos

La corredora inmobiliaria Mariana Ortigala recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por su participación en una secuencia de extorsiones contra el dueño de una cadena de agencias de lotería y por una maniobra para quedarse con un chalet de Funes . El acuerdo abreviado fue homologado el viernes por el juez penal Lisandro Artacho, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El expediente vuelve a colocar bajo examen el entramado de relaciones que rodeó a la mujer, quien había declarado como testigo relevante en el juicio que concluyó con la condena a prisión perpetua de Esteban Lindor Alvarado , histórico rival de la banda Los Monos.

La condena reúne hechos investigados en la justicia provincial y fija una multa de 10.000 pesos . Ortigala permanece detenida desde el 11 de septiembre de 2023, cuando fue arrestada en Funes por orden de la Fiscalía. Aun con esta resolución, mantiene causas pendientes en el fuero federal por presunto lavado de activos y por el subalquiler de un departamento que fue vinculado a la actividad de narcotráfico.

Uno de los hechos centrales del acuerdo judicial corresponde a las intimidaciones contra Cristian Quinteros , propietario de la cadena de agencias de lotería El Califa. De acuerdo con la acusación, Ortigala y quien era su pareja, Sebastián Felipe, intervinieron en la primera secuencia de amenazas dirigida contra el empresario entre 2021 y 2022.

La pesquisa sostuvo que el objetivo era obtener 1,5 millones de dólares bajo el argumento de brindar “protección” a la firma. Según publicó Rosario3 , los fiscales atribuyeron las directivas a Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos , quien se encontraba alojado en el penal federal de Marcos Paz y ya había acordado una pena de siete años en esta causa.

El Ministerio Público de la Acusación situó a Cantero como organizador de las comunicaciones desde prisión . La investigación señaló que usaba un teléfono fijo asignado a su nombre en el pabellón 7 y que mantenía contactos frecuentes con Ortigala. También se incorporaron registros de visitas al penal.

En marzo de 2021, Felipe habría abordado a Quinteros en el gimnasio La Estación, de Fisherton, para transmitirle el pedido de dinero. La negativa del empresario fue seguida por ataques contra locales de El Califa, entre ellos balaceras y hechos con bombas molotov , según el expediente. En el caso de Ortigala y Felipe, el reproche por esta trama quedó calificado como extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, además de otros episodios extorsivos y tenencia ilegal de armas.

El segundo tramo relevante de la sentencia se relaciona con un chalet ubicado en Alberdi al 1400, en Funes . La Fiscalía acusó a Ortigala de apropiarse del inmueble mediante una defraudación contra Marcelo “Tati” Rodríguez , dueño de la casa, quien atravesaba problemas de salud y murió en noviembre de 2021.

Según la acusación, Ortigala conocía a Rodríguez por vínculos familiares y comenzó a visitarlo con frecuencia , primero en su domicilio y luego en el geriátrico Edad Dorada, de Roldán. Para los investigadores, esa cercanía le permitió obtener documentación con la que se presentó una supuesta compraventa de la propiedad .

El expediente consignó que se dejó asentado el pago en efectivo de 2,2 millones de pesos, una suma que, de acuerdo con la pesquisa, no habría sido entregada . La operación también habría incluido el empleo de documentos falsos para inscribir el chalet a nombre de Ortigala.

Por esa maniobra, la corredora fue condenada como autora de estafa, falsedad ideológica de documento público y privado, y uso de documento privado y público falso.

La trayectoria judicial de Ortigala había adquirido notoriedad antes de su detención. En 2020 sobrevivió a una emboscada atribuida a sicarios ligados a Esteban Alvarado y, después, declaró en el proceso que terminó con la condena a prisión perpetua del narcotraficante. Ese papel la convirtió en una testigo relevante para la acusación contra uno de los principales adversarios de Los Monos.

Entre 2021 y 2022, la Justicia comenzó a investigar su presunta participación en las extorsiones contra el empresario Cristian Quinteros y sus vínculos con el entorno de Ariel “Guille” Cantero. Ortigala fue detenida en Funes el 11 de septiembre de 2023, en el marco de ese expediente, que también examinó comunicaciones atribuidas a la organización desde el penal federal de Marcos Paz.

Pocos días después de esa detención, Ortigala fue indagada en una causa federal por facilitar una propiedad presuntamente utilizada para la venta de estupefacientes . La investigación se enfocó en un departamento de avenida Francia, en Rosario, donde en agosto de 2021 había sido detenido Alan Gabriel Coronel, luego procesado por narcotráfico.

Esa causa federal continúa abierta y deberá definir la situación procesal de Ortigala ante las sospechas de lavado de activos y por el alquiler o subalquiler de inmuebles vinculados con personas investigadas por narcotráfico. La condena homologada esta semana abarca únicamente los hechos tramitados en la Justicia provincial .

Fuente: Infobae