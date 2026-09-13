El diputado Aldo Leiva sufrió un violento accidente en Chaco: chocó con un camión y el frente de su auto quedó destruido

El diputado nacional por el peronismo Aldo Leiva sufrió un accidente automovilístico este fin de semana en la Ruta Nacional 11 , al norte de la ciudad chaqueña de Resistencia, donde su auto Toyota Camry chocó contra un camión Scania. El frente del vehículo que conducía el legislador resultó completamente destruido ; sin embargo, Leiva salió ileso, según informó en un comunicado.

"Agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde", expresó Leiva en un comunicado que difundió ayer en sus redes sociales.

Asimismo, el legislador chaqueño señaló que fue "un momento de mucha preocupación, pero gracias a Dios nadie resultó herido" y agradeció también a "quienes me llamaron, me escribieron y se preocuparon".

Medios locales informaron que el diputado, de 63 años, fue examinado por personal médico en el lugar del accidente, donde se le realizó además un test de alcoholemia, que resultó negativo .

De acuerdo con la información oficial, una ambulancia de FEMECHACO acudió hasta el kilómetro 1019 de la Ruta Nacional 11, cerca de la localidad Colonia Benítez, y el personal de salud constató que Leiva se encontraba sin lesiones.

El conductor del camión, un hombre de 33 años, identificado por la sigla P. L. B. y con domicilio en Cayastá, Santa Fe, también resultó ileso y se descartó igualmente consumo de alcohol por su parte.

COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/8RmDVsffTY

El accidente ocurrió alrededor de las 18:15 del sábado y generó complicaciones en el tránsito en la zona.

Por el momento, no se conocen las causas del accidente ni en que circunstancias se produjo. El Equipo Fiscal N° 15 quedó a cargo de la investigación.

Fuente: Clarín