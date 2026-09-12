Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y es la nueva campeona del US Open

La tenista kazaja Elena Rybakina venció a la bielorrusa Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open. Luego de más de dos horas y media de juego, la jugadora que desde el lunes será la nueva número uno del ranking mundial se impuso por 6-4, 7-5 y 6-2 en un partido caracterizado por la paridad que se definió con los dos quiebres de la kazaja en el último set.

Sabalenka no pudo concretar su sueño de convertirse en tricampeona en Flushing Meadows, donde defendía el título conseguido en 2024 y 2025. Se encontró con una rival que defendió durante todo el partido e hizo de la devolución de saque una de sus armas principales. Además, metió diez aces. Y presionó todo lo que pudo con su segundo saque, aún a riesgo de cometer alguna doble falta en momentos inoportunos. Rybakina, que definió con un ace, cumplió con la máxima que caracterizaba al historial entre estas dos jugadoras, que a esta altura ya es un clásico: la que había ganado el primer parcial se terminó llevando el partido en 14 de los 17 encuentros que habían disputado. Le tocó a Rybakina.

Elena Rybakina is running away with it! She leads Sabalenka 3-1 in the third set. pic.twitter.com/e1pFm7eaOG

La imagen de la final femenina del US Open es la raqueta rota en la silla de Sabalenka. La bielorrusa, más vehemente y expresiva que su rival, se dio ánimo cada vez que erró un tiro, gritó y soltó todos los nervios contenido cuando consiguió ganar un punto clave. Pero en los últimos games se quejó en casi todos sus desplazamientos. ¿La espalda? Si tuvo algún problema físico es una incógnita. Lo cierto es que su tenis disminuyó.

Y Rybakina, fría como un iceberg, olió sangre. En ese definitivo tercer set apretó los dientes en los puntos decisivos. Y consiguió quebrarle el servicio a su rival dos veces. Demasiado hándicap para Sabalenka, que por más que varió los golpes y atacó, debió claudicar ante el juego hípercalculado de la kazaja. Porque cuando la atacaron, se defendió. Cuando Sabalenka aceleró, Rybakina la levantó y ralentizó el juego. Su triunfo es el de la inteligencia; del pragmatismo.

TOP OF THE WORLD 🌎 Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei

Si Sabalenka es volcánica, Rybakina está en las antípodas: apenas cierra un puño para festejar los puntos. Cuando gana el título, levanta los dos brazos. Es su gesto más elocuente en toda la final. Sabe que es la nueva campeona y, también, la nueva número uno del mundo. Sabalenka se quiebra al hablar. “No sé que decir. Dar un discurso es lo último que quiero hacer en este momento. ¡Gracias a todos! ¡Gracias por el apoyo durante estas dos semanas! Me sentí como en casa estas dos semanas. Gracias a mi equipo. Me hubiese gustado jugar un poco mejor. Será hasta el año que viene". Y se va con aplausos.

Le toca el turno a la flamante campeona: Elena Rybakina, quien por primera vez en su carrera se lleva el título de Nueva York. “Es difícil encontrar palabras en este momento. No esperaba algo así lidiando con una lesión. Aryna, eres una gran campeona. Felicitaciones a vos y a tu equipo por todos los logros. ¡No puedo encontrar las palabras ahora!“, se excusa. Y agradece a los espectadores.

“Nunca tuve éxito en los últimos diez años. Me estoy enamorando cada vez más de Nueva York. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerle a mi equipo. Sin ellos no estaría aquí. Esta atmósfera, este clima es increíble. Ya pienso en volver el año que viene”, dice Rybakina, la kazaja que coronó dos semanas inolvidables con un doblete: el título en el US Open y el número uno del mundo. Luego, recibe el cheque que la acredita como la nueva campeona: un premio de US$ 5,5 millones.

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Fuente: La Nación