Así está la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Independiente Rivadavia (48 puntos), Argentinos Juniors (46) y Vélez (45).

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Boca (44), River (42), Estudiantes de La Plata (41), Gimnasia de La Plata (41), Rosario Central (40) e Independiente (37). El Rojo tiene la misma cantidad de unidades que Instituto pero lo supera en la clasificación general por diferencia de gol (+5 contra +3).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Es el caso del Pirata, que actualmente está noveno pero le estaría dejando su lugar a Independiente por haber ganado el Apertura.

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes de La Plata o Platense se consagran en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata y Platense están en cuartos de final, Rosario Central e Independiente Rivadavia se despidieron en octavos, y Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí, el xeneize sigue en carrera por el título. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, River y, justamente, el Granate, fueron eliminados.

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Fuente: La Nación