El viaje de los arquitectos a Mar del Plata que terminó en tragedia: dos muertos por un vuelco en la ruta 2

Los arquitectos estaban regresando de Mar del Plata , adonde habían ido a inspeccionar una obra, cuando por causas que se investigan la camioneta volcó sobre el cantero central de la autovía 2 , a la altura de Chascomús : murieron dos de ellos y los otros dos resultaron heridos.

Las fuentes consultadas por Clarín informaron que en el lugar falleció Sebastián Esteban Comai, de 58 años . Vivía en Gonnet. Más tarde, en el Hospital Municipal San Vicente de Paul, corrió la misma suerte Alejandro Jorge Mazzoni, de 44 . Era de City Bell.

Además, resultaron con politraumatismos los otros dos ocupantes de la Ford Ranger. Se trata de Gustavo Roberto Barreto (44) , domiciliado en Villa Elisa (La Plata) y Uriel Alejandro Sánchez (48) , de Berazategui. Ambos se encontraban fuera de peligro.

La tragedia se registró este martes 22 de septiembre, por la tarde, a la altura del kilómetro 125 de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Sebastián Comai era arquitecto, al igual que los dos heridos. Una de sus hijas es médica y era abuelo.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Uno (Caubauno) comunicó " con profundo dolor el fallecimiento del Arq. Sebastián Comai, quien fuera docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, desarrollara una extensa trayectoria profesional en el Banco Hipotecario y fuese un gran colaborador de nuestra institución".

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" Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amigos y colegas, y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias ", señalaron.

Desde el Círculo Italiano de La Plata postearon: "Acompañamos a nuestro director y colegas del coro La Anunciación en su profundo dolor por la partida de su amigo y compañero Sebastián Comai. QEPD y abrazo fraternal a su familia".

"Jano" Mazzoni se desempeñaba en "servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial" . También era músico, con numerosos amigos.

Su hermano Antonio es un referente del rugby, ya que fue jugador y entrenador de La Plata Rugby Club.

La familia tiene cabañas en la zona de Chapadmalal.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el músico había posteado su felicidad por la salida de su tercera canción.

" Ha sido duro llegar hasta acá y lo sigue siendo, donde hace casi un año que estoy grabando el disco, grabando las canciones de a poco, hasta donde puedo. No es pegarla o no pegarla, acá las canciones nacen del corazón y ya ", escribió.

Y agregó: " Pero más allá de todo lo más importante es la gratitud, sin eso y sin alma ni pasión no hay combustible para seguir , por qué ha sido eso lo que nos ha traído hasta acá: a este lugar tan pero tan profundo".

En el caso intervino la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores y la Policía Vial de Chascomús. La traza es operada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín