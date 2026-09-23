MAR DEL PLATA festejará este sábado el aniversario 140 de la llegada del primer tren a la ciudad

ZONALES





Este sábado 26 de septiembre, la Estación de Trenes de Mar del Plata será el escenario de un acontecimiento histórico para la ciudad. En el marco de la conmemoración por los 140 años de la llegada del primer tren a la localidad, el Ferroclub Argentino Centro de Preservación Escalada llevará a cabo una jornada de exposición ferroviaria de acceso libre y gratuito, abierta a toda la comunidad en el horario de 10 a 18 hs.





El evento principal estará encabezado por una pieza centenaria de la ingeniería sobre rieles, la locomotora a vapor Vulcan Foundry N. 3925, una máquina histórica que este año alcanza oficialmente los 100 años desde su puesta en servicio.





La formación histórica estará integrada por nueve vehículos pertenecientes a la colección custodiada por el Ferroclub Argentino y al Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario. A diferencia de otras exhibiciones estáticas, el público asistente podrá ingresar y recorrer por dentro cada uno de los coches expuestos.





Entre las unidades destacadas que se podrán visitar se encuentran el Coche Oficial Werkspoor O.F. 1, la histórica unidad ejecutiva que transportó al papa Juan Pablo II durante su visita apostólica a la Argentina en 1982, el Coche Cine Hitachi P.A.C. 606, adaptado para proyecciones cinematográficas en movimiento, el Coche Bar B.A. 400 y las unidades de pasajeros tipo Pullman y Semi Pullman recuperadas, además del Vagón Postal Werkspoor y el Furgón Materfer, claves en la logística ferroviaria de mediados del siglo XX.





El evento se desarrollará este sábado 26 de septiembre de 10 a 18 hs en la Estación Mar del Plata, ubicada en Luro e Italia, con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca reencontrar a las familias marplatenses y turistas con la memoria viva del ferrocarril, un factor decisivo en el desarrollo económico, demográfico y turístico de Mar del Plata desde finales del siglo XIX.