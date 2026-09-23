Día del Estudiante trágico: cómo fue la pelea que terminó con un chico de 17 años muerto y su hermano mellizo apuñalado

Habían ido juntos a celebrar el Día del Estudiante y pocas horas después sus padres acompañaban a cada uno de sus hijos en ambulancias distintas. Uriel Alejandro Ríos Echegaray, de 17 años, murió por una puñalada en el tórax . Su hermano mellizo Uziel también fue atacado con un arma blanca, con heridas en el pecho y en un brazo, pero logró sobrevivir .

Detrás del crimen que conmociona a San Juan aparece ahora una secuencia más compleja que la primera versión de un ataque a la salida de una fiesta. La Justicia analiza videos y testimonios para reconstruir un enfrentamiento entre varios adolescentes y establecer qué relación existía entre los grupos y qué provocó que una discusión terminara en un homicidio .

Hasta el momento no está confirmado que los hermanos tuvieran una pelea anterior, una enemistad o algún conflicto previo con el adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque . Lo que sí se sabe es que el joven investigado, que reside en Chimbas, había asistido como invitado al mismo festejo.

La celebración había sido organizada por estudiantes de cinco colegios y reunió a unos 200 jóvenes , entre ellos alumnos del Santa Teresita del Niño Jesús, al que concurrían los hermanos.

Según testimonios recogidos por medios sanjuaninos, la fiesta habría terminado alrededor de las 3.40. Ya se habían producido algunos incidentes dentro del lugar y el propietario decidió cortar la música y encender las luces para finalizar el festejo . Los adolescentes comenzaron entonces a concentrarse en las calles cercanas a la Quinta Don Pedro, en la zona de Médano de Oro.

Alrededor de las 4.10 habría comenzado una nueva discusión . Testigos describieron insultos entre dos grupos de jóvenes, minutos antes de que ocho de ellos subieran a un auto.

Allí ocurrió un episodio que podría explicar por qué el conflicto volvió a escalar. Según esos testimonios, uno de los jóvenes que estaba afuera habría amagado con arrojar un ladrillo contra el vehículo, aunque finalmente no lo hizo, mientras otro habría golpeado el auto con el puño.

El vehículo avanzó unas dos cuadras. Sus ocupantes se bajaron y regresaron corriendo hacia donde estaba el otro grupo. Entonces comenzó la pelea que quedó parcialmente registrada en videos.

Otra versión incorporada a la investigación y difundida por fuentes judiciales sostiene que uno de los hermanos habría arrojado una piedra contra el vehículo en el que estaban los presuntos agresores. Por ahora, las diferencias entre ambas reconstrucciones muestran por qué la Justicia todavía intenta determinar exactamente quién hizo qué y en qué momento comenzó la agresión física.

Los padres de los mellizos, por su parte, dieron desde las primeras horas una versión especialmente dramática: sostuvieron que sus hijos habían sido “emboscados” . En ese momento no podían precisar quiénes habían sido los atacantes.

En medio de esa pelea, los mellizos sufrieron heridas con un cuchillo . Uriel recibió una lesión profunda en el tórax. Su hermano fue herido en el tórax y en el brazo izquierdo.

Los testigos destacaron el tiempo que transcurrió hasta que los adolescentes recibieron asistencia: habrían permanecido entre 30 minutos y una hora tendidos y perdiendo sangre en la calle.

El traslado al hospital dejó una de las imágenes más dolorosas de toda la historia familiar. Uriel llegó alrededor de las 6 acompañado por su madre. Quince minutos más tarde ingresó su hermano mellizo en otra ambulancia, acompañado por su padre.

Uriel no sobrevivió. La puñalada en el pecho terminó provocándole la muerte. Su hermano, en cambio, fue curado de las heridas en el hospital público Rawson y recibió el alta médica .

La fiscalía confirmó que Uziel pudo ser entrevistado por los investigadores y que ampliará su declaración cuando esté más recuperado de las lesiones y el shock emocional que vivió .

Los mellizos compartían gran parte de su vida. Vivían juntos y trabajaban en un carro de panchos . La noche anterior al crimen, uno de ellos había estado trabajando hasta cerca de la medianoche. Después decidió encontrarse con su hermano para ir a la celebración por el Día del Estudiante.

Uriel cursaba quinto año en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en Rawson. Apenas unas horas antes de morir había sido fotografiado sonriente junto a sus amigos dentro de la fiesta. Esa imagen terminó convirtiéndose en una de sus últimas fotografías y comenzó a circular acompañada por mensajes de despedida.

El martes, el dolor salió del ámbito familiar. El cortejo fúnebre pasó frente al colegio y familiares, docentes y compañeros lo despidieron entre abrazos y flores blancas antes de que sus restos fueran llevados al cementerio San Miguel.

El principal sospechoso tiene 16 años y es de Chimbas. Los investigadores llegaron hasta él mediante testimonios y el análisis de registros de la pelea. El lunes por la noche se presentó voluntariamente en Tribunales acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Por tratarse de un menor de edad, el expediente pasó al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia , a cargo de la jueza María Julia Camus. El adolescente continúa alojado en un establecimiento de la provincia. La abogada Filomena Noriega asumió su defensa.

La investigación no se limita, sin embargo, a determinar quién dio la puñalada mortal . Los videos muestran que participaron varios jóvenes, y la Justicia busca establecer quiénes integraban cada grupo, quiénes regresaron hacia el lugar donde estaban los hermanos y qué responsabilidad tuvo cada participante .

El fiscal penal Roberto Ginsberg informó en conferencia de prensa que en el lugar del ataque fue encontrado y secuestrado un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma utilizada en el crimen.

Este miércoles, familiares y amigos convocaron a una concentración frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de San Juan para exigir que se esclarezca el crimen.

Fuente: Clarín