Colapsa el Interzonal de Mar del Plata y convocaron a una reunión urgente regional para derivaciones

ZONALES









La situación del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende”, de Mar del Plata, volvió a encender las alarmas en esa ciudad y la región. En medio de la falta de camas y el incremento de la demanda, la Región Sanitaria VIII convocó a una reunión extraordinaria para este viernes, con el objetivo de analizar el escenario y avanzar en un esquema coordinado para la





El encuentro del CORESA (Consejo Regional de Salud) será el viernes 25 de septiembre, a las 10, en la sede de Región Sanitaria VIII de Mar del Plata. Participarán intendentes y secretarios de Salud de los municipios de la región, autoridades de hospitales provinciales, obras sociales, clínicas y sanatorios privados.





La convocatoria se produce después de que quedara expuesta la situación crítica del HIGA. El 17 de septiembre, el hospital registraba 45 pacientes en la Guardia, mientras que otros 17 pacientes provenientes de distintos puntos de la Región Sanitaria VIII aguardaban admisión para recibir atención de mayor complejidad.





El cuadro puso nuevamente en discusión la capacidad de respuesta de la red sanitaria regional y la necesidad de establecer circuitos claros para evitar que la demanda termine concentrándose en el hospital interzonal.





Por eso, uno de los principales puntos que se abordarán este viernes será la disponibilidad de camas y la organización de las derivaciones, buscando determinar qué efectores cuentan con capacidad para recibir pacientes y cómo debe funcionar la articulación entre el sistema público, las obras sociales y el sector privado.





La presión sobre la red también aparece reflejada en la UPA 13. Según los datos incluidos en la convocatoria, las admisiones en ese establecimiento aumentaron un 90,6% entre enero-julio de 2024 y el mismo período de 2026, evidenciando el crecimiento de la demanda sobre los servicios de salud.





El CORESA será, en ese contexto, el ámbito para poner en común la información sobre camas disponibles, demanda, recursos y necesidades de cada municipio y efector. La intención es avanzar en acuerdos que permitan mejorar la articulación de la red asistencial y garantizar la continuidad de atención de los pacientes.





La reunión llega en un momento de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema sanitario en Mar del Plata y los municipios de la región, luego de distintas señales de alerta vinculadas con la falta de camas, las derivaciones y las dificultades de cobertura de algunas obras sociales.





El encuentro del viernes aparece así como una instancia clave para ordenar las derivaciones regionales y descomprimir la presión que hoy soporta el HIGA, con la participación de los distintos actores que integran la red sanitaria.