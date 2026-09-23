Un sismo de 5,4 sacudió a La Rioja y varias provincias aledañas

Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en La Rioja , se sintió esta mañana de miércoles en la zona que está entre las localidades de Famatina y Aimogasta , al norte de la provincia, y se replicó también en varias provincias aledañas como San Juan, Catamarca, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Según los datos técnicos procesados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica , el fenómeno ocurrió exactamente a las 06:21:13 de la mañana, a una profundidad de 143 kilómetros .

El movimiento telúrico tuvo epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta , 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta .

Debido a la profundidad del temblor , provincias vecinas a La Rioja reportaron también haber sentido movimientos en algunas localidades.

De acuerdo con el organismo nacional, donde se sintió con mayor intensidad (de nivel IV) fue en Famatina , La Rioja, donde hubo una " oscilación de objetos colgantes ".

En tanto que en las localidades riojanas de Aimogasta y Chilecito tuvo una intensidad de entre III y IV , donde lo percibieron " algunas personas en reposo ". Esto además de que se movieron algunos objetos.

En la ciudad capital de La Rioja, así como en San Fernando del Valle de Catamarca y Vinchina (La Rioja), el sismo tuvo una intensidad de nivel III , donde solo lo percibieron personas en reposo, que por el horario del temblor era la gran mayoría.

Por su parte, quienes se encontraban en la ciudad sanjuanina de San José de Jáchal y las capitales de San Juan y Córdoba vivieron un temblor de intensidad entre II y III , que afectó a quienes estaban en reposo o en edificios altos .

En esta oportunidad, el sismo no alcanzó intensidades mayores a IV , es decir que se sintió de manera débil a moderada según la región.

Medios de Córdoba, San Juan, San Luis, Tucumán y Catamarca reportaron haber sentido también algunas repercusiones leves . E incluso en Chile hubo también repercusiones.

Fuente: Clarín