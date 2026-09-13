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El diputado del PJ Aldo Leiva chocó contra un camión en la ruta nacional 11 en Chaco

Redacción CNM septiembre 13, 2026

El diputado nacional del Partido Justicialista Aldo Leiva chocó este sábado contra un camión en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1026, en Chaco . “Me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”, informó mediante un comunicado difundido en su cuenta de X.

Y agregó: “Fue un momento de mucha preocupación, pero gracias a Dios nadie resultó herido”.

COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/8RmDVsffTY

Leiva extendió palabras de agradecimiento a quienes se comunicaron con él y su familia. “Les mando un fuerte abrazo”, dijo.

Según informó el Diario Chaco, la Dirección General de la Policía Caminera recibió un aviso sobre el siniestro y dispuso el desplazamiento de los móviles hacia el lugar para intervenir en el operativo el sábado por la tarde.

Fuente: La Nación


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