Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de Kimi Antonelli en España

Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó este domingo con el Gran Premio de España de la Fórmula 1, que se desarrolló en el nuevo circuito de Madrid, y aumentó aun más la gran ventaja que tiene en la cima de la tabla de posiciones de pilotos por sobre sus perseguidores.

El italiano largó segundo, por detrás de Lando Norris (McLaren) y llegó adelante por octava vez en el torneo en 14 pruebas. Así, llegó a los 292 puntos y acumula 81 más que su compañero de equipo, George Russell, quinto en la prueba. Lewis Hamilton (Ferrari), que abandonó al principio de la prueba, está tercer con 191 tantos mientras que Norris y Max Verstappen (Red Bull), tercero y segundo respectivamente en el autródromo Madring, continúan en la general.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera y llegó séptimo, posición con la que obtuvo seis unidades y se mantiene 12° con 27, a solo cuatro de Arvid Lindblad (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine) terminó 12° y no consiguió puntos.

En la tabla de constructores sigue mandando Mercedes con 503 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a lo hecho por Russell. Ferrari tiene 358 y McLaren, 306. Alpine se ubica sexto con 68.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana del 27 de septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación