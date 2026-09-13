Carlos Presti dijo que las declaraciones de Trump sobre las Malvinas fueron “a favor de buscar una solución pacífica”

El ministro de Defensa, Carlos Presti , se refirió este domingo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El mandatario norteamericano había advertido que otro conflicto entre la Argentina y Reino Unido sería un “potencial desastre” y el titular de la cartera aseguró que se trató de una intención de encontrar una “solución pacífica ”.

“ Para mí esas declaraciones no fueron en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a este tema . El Gobierno trabaja de una manera muy integrada y articulada y seguramente tanto el Presidente y el canciller deben estar analizando lo que dijo Trump”, sostuvo Presti.

Por otra parte, en diálogo con Radio Mitre , el ministro explicó: “Desde mi punto de vista, tenemos hechos concretos que lo demuestran [el trabajo del Gobierno sobre las Malvinas], como la presencia argentina en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos”.

Días atrás, durante su visita a Irlanda, Trump volvió a hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó que está dispuesto a intervenir entre ambos países ante un “potencial desastre”. Son muy interesantes . El Reino Unido tiene algunos problemas con la inmigración, con la energía, así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Están muy lejos”, dijo al medio GB News .

Acto seguido, continuó: “ Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre . Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”.

Asimismo, semanas atrás, el presidente republicano sostuvo que iba a revisar su posición de apoyo a la corona británica en cuanto a la soberanía. Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por la Argentina.

En otro tramo de la entrevista, Presti definió al reclamo de la Argentina por las Malvinas como “ inclaudicable ” y, en ese sentido, destacó la importancia de formar una alianza con Estados Unidos, países sobre el cual dijo que tiene un posicionamiento muy fuerte en la región. “En Malvinas han perdido la vida 649 hombres en las islas y lo recordamos permanentemente. Yo ingresé a las fuerzas en 1984, muy post guerra, así que tengo esa formación malvinense en mi persona. El tema es que las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles”, expresó.

“Hoy por hoy, Estados Unidos tiene una preminencia estratégica internacional y hace valer su peso y, en nuestro hemisferio, hay un interés de ellos con todos los países. La Argentina busca ser el referente americano . Obviamente, creo que el Presidente lo toma de esa manera”, agregó.

En tanto, el ministro respondió a declaraciones que hizo el expresidente Alberto Fernández , quien aseguró que las Fuerzas Armadas argentinas no poseen equipamiento. Al respecto, Presti definió a sus dichos como “ desacertados ” y subrayó: “Hace 40 años que estoy y he visto el detraimiento en el equipamiento. Como militar, es la primera vez que veo una inversión importante en Defensa. Esto apunta a mantener una soberanía y tener capacidades de control de nuestros espacios aéreos, marítimos y terrestres”.

Fuente: La Nación