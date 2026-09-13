Alexander Zverev, nuevo campeón del US Open tras ganarle la final a Ben Shelton

El US Open 2026 consagró un nuevo campeón . Alexander Zverev , el número 2 del mundo, se impuso al estadounidense Ben Shelton (9°) por 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2, en tres horas y 22 minutos, y celebró su segundo título de Grand Slam, luego de su victoria en Roland Garros, en junio pasado.

Zverev se convirtió en el cuarto jugador que gana sus primeras dos coronas mayores en una misma temporada , tras los pasos de Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) y Jannik Sinner (2024). Y, además, se cobró una deuda personal: se dio el gusto de celebrar en Flushing Meadows seis años después de la enorme frustración que sufrió en el US Open 2020, en plena pandemia, cuando llegó a estar dos sets arriba en la final, pero terminó por ceder en cinco parciales ante el austríaco Dominic Thiem.

Zverev, con esta consagración, se mantiene como el número 2 del ranking, pero ahora a menos de 2000 puntos del líder Jannik Sinner, que no participó en el Grand Slam neoyorquino por una lesión.

El momento insólito de la final se produjo en el desenlace: Zverev ganó el último punto con una devolución larga de su rival, y mientras el estadio estallaba, se dirigió hacia el rincón y devolvió las pelotas al otro lado, como si sólo hubiera conservado su servicio y esperara el saque de su rival; tan concentrado como estaba en el juego, el alemán no percibió su victoria. Luego de unos segundos, mientras miraba desconcertado a las tribunas, cayó en la cuenta y alzó los brazos como nuevo campeón.

“Pensé que estaba 5-1″, comentó Zverev después con una sonrisa sobre ese lapsus en el momento de la consagración.

En su discurso de campeón, Zverev pronunció un emotivo discurso sobre su madre y cómo ella lo ayudó a alcanzar sus sueños, a pesar de luchar contra la diabetes: “Quiero agradecerle a una persona que, en realidad, nunca ve mis partidos, pero que es la más importante en mi vida tenística y en mi vida. Cuando a tu hijo de 4 años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen que su vida y sus posibilidades de dedicarse al deporte estarán muy, muy limitadas, hace falta una madre increíblemente fuerte para salir y decir: ‘ Mi hijo llegará a donde él quiera llegar. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere dedicarse a otra cosa, lo hará. Pero esta enfermedad no nos definirá’ . Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Se necesita una mujer de una fortaleza increíble para hacer lo que ella hizo”.

Shelton, de su lado, se quedó con las ganas de terminar con una sequía inesperadamente larga para una de las grandes potencias del tenis: Andy Roddick, ganador en 2003, es el último campeón local del Abierto de los Estados Unidos. El nacido en Atlanta tampoco pudo quebrar su racha negativa contra el alemán: perdió las seis veces que se midió contra Zverev .

Shelton comenzó al servicio, pero se complicó con una doble falta y cedió su saque en el primer game de la tarde neoyorquina. A continuación, Zverev se mostró agresivo y no tuvo problemas para adelantarse 2-0. El zurdo calibró su saque, acertó un par de aces y descontó. Luego de cinco games, el alemán mostraba una efectividad total en sus primeros saques: 100 por ciento de los puntos ganados al 3-2. Dentro de un desarrollo intenso, Shelton se lució en el sexto game con una volea a puro reflejo después de que su rival intentó con un segundo passing shot, pero el alemán remontó el 0-30.

Ben Shelton has arrived to the party! 🕺 pic.twitter.com/csunsBM4y5

Shelton volvió a complicarse con su saque en el noveno game. Y de nuevo, una doble falta del norteamericano le entregó el primer set a Zverev por 6-3 en 40 minutos de juego. El norteamericano estuvo más firme, con un 88% de los puntos ganados con el primer saque, sin conceder ni un punto de quiebre. Shelton estuvo por debajo con el saque (55%), y sus fallas con su mejor arma le allanaron el camino al número del mundo, que se adelanta en la cuenta.

Zverev conservó sin problemas su saque. Luego, Shelton pasó del 40-0 con su servicio al Deuce, pero logró conservarlo con una volea de alto vuelo para ponerse en ventaja y luego cerrar el 1-1 en la red. El alemán empezó a ajustar la devolución y de nuevo puso en apuros al jugador local; tuvo una chance de quiebre que no pudo aprovechar, pero Shelton, en un game de varios intercambios, consiguió mantenerse (2-2). Más consistente en la parte táctica, el alemán defiende mejor y es muy eficaz en las transiciones hacia el ataque. 3-2 para el número 2 del ranking, sin que Shelton haya tenido ni una sola oportunidad de break.

En el séptimo game, el estadounidense presionó y logró quedar 30-30. Pero falló un drive largo cuando buscaba el break-point; siguió una doble falta de Sascha; el alemán estuvo más preciso en los rallies desde el fondo, y con cierta dificultad se adelantó 4-3. No hubo quiebres tampoco en los dos games siguientes y el set entró en su etapa definitoria.

Intentó presionar Zverev, pero el norteamericano respondió bien desde el 4-5 y 30-30 para seguir a tiro en el resultado. A continuación, el alemán sacó con solidez y con un ace firmó el 6-5. Y ahí fue de nuevo Zverev, dispuesto a no darle tregua al local, que pronto se encontró en serios problemas: 0-30. Remontó Shelton (40-30), y atacó para defender su servicio, y así desembocaron en el tie-break. En el desempate, Zverev apareció en toda su dimensión : implacable con el saque, y un par de derechazos paralelos para sorprender a Shelton: 7-6 (7-2) en una hora y 50 minutos. Luego de dos parciales, el alemán conserva su notable eficacia en el servicio (93 por ciento de puntos ganados con el primero), sin ofrecer siquiera un break-point; parejo en la planilla de tiros ganadores (18) y errores no forzados (18); el estadounidense sumaba 26 tiros ganadores y 29 fallos.

Con dos parciales abajo en la cuenta, Shelton arrancó el tercer set con la obligación de empezar a imponer condiciones. Del otro lado, Zverev se mostraba tan firme que hasta conseguía que el público estadounidense no se involucrara de manera efusiva. En el arranque del tercer capítulo, los dos conservaron sin problemas. Shelton quedó 3-2 en el marcador.

Después de 25 games y más de dos horas de juego, llegó la primera oportunidad de quiebre para el estadounidense, después de tres errores seguidos de Zverev. Pero el alemán se recompuso al 30-40: gran primer saque y definición con una volea de revés, y conservó su saque. En el octavo game, el alemán ganó uno de los mejores puntos de la jornada; con el score 30-30 con su saque, defendió hasta que Shelton apuntó al rincón izquierdo. Casi tres metros atrás de la base, arrinconado, Zverev acertó un passing paralelo de revés que desparramó por el piso al local, y a continuación conservó para el 4-4.

RIDICULOUS PASS 😮‍💨 @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/YqEL1NjC4z

Rápidamente el partido entró nuevamente en zona de puntos cruciales. Mantuvo Shelton (5-4) con solidez. Afirmado en el primer saque (89% de puntos ganados), Sascha igualó 5-5, y el estadounidense se aseguró otro tie-break (6-5). El estadounidense se jugó en busca del quiebre: winner de zurda y dos errores de revés de Zverev le abrieron la puerta a un triple set-point para el estadounidense; con el 15-40, Sascha mandó una volea sencilla casi afuera del pasillo de dobles: 7-5 para Shelton y la final desembocaba en un cuarto set.

El estadounidense empezó al saque; pasó del 30-0 al 30-40; salvó el punto de quiebre con una volea; se equivocó con un drive invertido cruzado errático. Jugaron un punto muy largo, se animó a subir Zverev; desde el fondo, Shelton no pudo defender y el alemán tomó el servicio rival para capturar una ventaja importante. Se animó Zverev a subir a la red y aseguró el quiebre. Shelton volvió a transitar la cornisa con un 0-30; un nuevo break le dejaba la final en bandeja a Zverev, pero el nacido en Atlanta escapó de ese trance y mantuvo (1-2). Con el score 30-30 en el cuarto game, Zverev recibió un apercibimiento por demorar el servicio. Sin mayores inconvenientes, cada uno conservó y el alemán quedó 3-2 y su servicio. En el séptimo, Sascha volvió a presionar y Shelton dudó. El alemán subió a buscar y capturó otro quiebre: 5-2 y su saque, para quedar a un paso de la consagración.

Por fin, Zverev cerró la final con su saque. Y sucedió lo increíble: el alemán no se dio cuenta de que había terminado la final . Tras ganar el punto, pasó la pelota al otro lado para que Shelton continuara el juego... y recién después de unos segundos percibió que era el nuevo campeón.

En cuanto al ranking, no cambiará la posición de Zverev. Pero esta victoria en Flushing Meadows deja al alemán con 9690 puntos, a 1810 de Jannik Sinner, el líder del ranking, a dos meses del final de la gira, y en un contexto en el que el italiano tiene muchos puntos por revalidar. El avance de Shelton ya le aseguró un ascenso de cinco posiciones, del 9° al 4° escalón, su mejor ubicación en el ranking.

Nacido en octubre de 2002 en Atlanta, Shelton ni siquiera había cumplido un año la última vez que Andy Roddick fue campeón y ganó el último título de Grand Slam entre los varones para los Estados Unidos. Con 23 años, Shelton estaba en la misma posición en la que Zverev estaba hace seis temporadas. En aquel US Open 2020 de la pandemia, el alemán perdió de forma dolorosa frente a Dominic Thiem en una definición dramática, tras estar a un par de puntos de la victoria. Su primera corona grande tardó en llegar, pero se dio el gusto en junio pasado, sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación