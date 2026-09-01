Callejero Fino seguirá preso y se agrava su situación procesal: la Justicia ordenó peritar su celular

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Callejero Fino seguirá detenido luego de que la jueza de Garantías de San Isidro, Mariana Soledad Schemberger, avalara el pedido del fiscal Cosme Irribarren y formalizara su detención.

La misma medida alcanzó a su primo Steven Joel Ricca , quien también quedó privado de su libertad. A los dos involucrados se les imputa el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra, agravado por la supresión de la numeración del arma.

Además de los arrestos, la jueza ordenó la apertura de los celulares de los imputados, una medida clave para avanzar en la investigación y determinar posibles responsabilidades adicionales.

La causa sigue su curso en el ámbito de la Justicia de San Isidro, mientras se esperan nuevas medidas en los próximos días.

La detención del músico se produjo este fin de semana en el partido de Tigre cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente junto a su primo de 27 años.

Ambos fueron sorprendidos durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre , como parte de un recorrido preventivo. El procedimiento tuvo lugar en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata .

Durante el operativo fue encontrada la pistola Glock calibre .40 cuya propiedad Callejero Fino negó ante el fiscal.

No es la primera vez que Callejero Fino tiene un problema con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Pasó cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico contó que esa etapa estuvo marcada por malas decisiones y por haberse relacionado con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

“ Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana ”, comentó arrepentido durante un capítulo de Bake Off Famosos.

En agosto de 2023, en una publicación en redes junto a su abogado, anunció que la causa había terminado y que ya estaba completamente en libertad.

Fuente: TN