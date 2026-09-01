Amir Anwary, veterinario, sobre el Labrador: “Es un perro muy propenso a tener sobrepeso”

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El Labrador Retriever es una de las razas más elegidas como mascota por su carácter sociable, su capacidad de aprendizaje y el vínculo que suele desarrollar con las personas. Sin embargo, también tiene una característica que requiere especial atención: su tendencia a aumentar de peso .

El veterinario sudafricano Amir Anwary destacó este aspecto al hablar sobre la raza y explicó que su particular relación con la comida puede convertirse en uno de los principales desafíos para quienes conviven con un Labrador.

Anwary aclaró que considera al Labrador una buena raza y una mascota que le gusta , pero señaló dos características que pueden complicar su cuidado.

La primera es su fuerte motivación por la comida. “ Les encanta tanto la comida que la van a encontrar en cualquier lugar. Van a levantar cualquier cosa del piso ”, explicó el veterinario.

A esto se suma su facilidad para aumentar de peso. “Son muy propensos a tener sobrepeso. Esto es realmente algo genético en los labradores” , sostuvo.

La combinación entre un gran interés por los alimentos y una predisposición genética puede hacer que el control de la alimentación sea especialmente importante en esta raza.

La relación entre los labradores y el sobrepeso también fue estudiada científicamente. Una investigación de la Universidad de Cambridge analizó a 521 Labrador Retriever británicos y estudió distintos factores relacionados con la obesidad.

Entre ellos se incluyeron la edad, el sexo, la castración y la motivación por la comida . Los investigadores encontraron que una mayor motivación alimentaria estaba asociada con un mayor riesgo de obesidad.

Esto no significa que todos los labradores necesariamente tengan sobrepeso. La alimentación, la cantidad de premios, la actividad física, la edad y las características individuales también influyen en la condición corporal de cada animal.

Para mantener un Labrador en un peso saludable, no alcanza con prestar atención a cuánto pide de comer. En una raza con alta motivación por la comida , controlar las cantidades y los premios es especialmente importante.

Fuente: TN