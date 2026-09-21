Belén Agudiez, ladera de Karina Milei, renunció a la subsecretaría de Planificación General de la Presidencia

El Gobierno oficializó este lunes la renuncia de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, miembro del círculo íntimo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Su salida se produce tras la expulsión del exintendente de Olivos, Osvaldo Javier Sosa , quien había llegado a ese cargo por un parentesco con la ahora exfuncionaria.

Mediante el Decreto 1055/2026 , con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Diego Santilli , se aceptó la renuncia de Agudiez en un texto de unas ocho líneas. “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicaron.

Agudiez había quedado vinculada a la polémica por la reorganización de la quinta de Olivos, que el Gobierno justificó ante LA NACION por una serie de “filtraciones” sobre la actividad de Milei y de su círculo más cercano . Entre los despedidos estaba Sosa, quien había llegado al cargo de intendente de la residencia y mantenía un vínculo familiar con Agudiez.

La salida de Sosa, en tanto, se produjo en el marco del traspaso de la administración de la quinta de Olivos a la Casa Militar , que quedó a cargo de la protección y también del comando administrativo de la residencia. Desde el Gobierno aclararon que eso no implica que todas las tareas pasen a ser realizadas por personal militar.

Como subsecretaria de Planificación General, Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General. También supervisaba cuestiones vinculadas con el mantenimiento y funcionamiento de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la Residencia Presidencial de Chapadmalal , además de las sedes administrativas, las cocheras y el transporte de Karina Milei.

Entre sus responsabilidades también estaban la actualización tecnológica de las dependencias de la Secretaría General, el seguimiento de los traslados terrestres y aéreos de Milei y de otros funcionarios, la coordinación con la Casa Militar para el mantenimiento de la flota presidencial y la gestión de actividades del Museo del Bicentenario y del Paseo de la República de Olivos.

Ante una consulta de LA NACION sobre si la salida de Sosa estaba vinculada con alguna diferencia entre Karina Milei y Agudiez, fuentes oficiales señalaron que el cambio respondió a que la nueva gestión de la Casa Militar tiene la facultad de designar a su propio equipo al frente de la quinta .

Agudiez había sido designada en la Secretaría General de la Presidencia al comienzo de la gestión de Milei, pero ya tenía trayectoria política dentro del espacio libertario.

En 2021 fue candidata a diputada nacional por Avanza Libertad , el partido que encabezaba José Luis Espert . Ocupó el puesto 26 de la lista y no ingresó al Congreso.

Asimismo, en 2023 compitió como postulante a concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Escobar . En esa oportunidad, la fuerza libertaria quedó en el segundo puesto por detrás de Unión por la Patria, por lo que la candidata (que ocupaba el quinto puesto de la lista) no ganó una banca como concejal.

“Soy mamá de cinco gatos y una gran defensora de los derechos de los animales. Vegana. Me gusta luchar por lo que quiero. Trabajo desde los 17 y siempre pensé que para llegar a lo que uno quiere el esfuerzo y el sacrificio son lo que se necesita para lograr los objetivos”, se presentaba la mujer en su descripción en el sitio Votá Informado. Allí también detalló que es relacionista pública graduada en la UCES con un posgrado en Defensa Nacional y Militar en la Universidad de la Defensa Argentina (Undef).

Durante sus diferentes postulaciones, Agudiez propuso diversas medidas en línea con los parámetros de LLA. Entre ellas estaban eliminar impuestos nacionales, promover una nueva ley laboral, quitar regulaciones que compliquen la generación de empleo y la producción y garantizar la independencia del Banco Central para controlar la inflación.

Fuente: La Nación