Axel Kicillof criticó duramente a Milei y aseguró que el desafío será cambiar el rumbo económico

Al canto “¡Axel presidente!" el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó su proyecto federal de cara a las elecciones presidenciales de 2027 con fuertes críticas a Javier Milei y aseguró que el principal desafío para el futuro será “ cambiar el rumbo económico ”.

“Con Milei a la Argentina no solo no le va bien, se está produciendo una verdadera catástrofe . El desafío que tenemos por delante es el de cambiar el rumbo económico”, manifestó Kicillof en el marco del plenario federal de Movimiento Derecho al Futuro que se llevó a cabo en Avellaneda.

“Hablan del equilibrio, de la estabilidad y el orden, pero no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes , no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso. Con Milei el país está cada vez más desequilibrado , con menos derechos, menos trabajo y más endeudamiento y especulación”, afirmó el gobernador bonaerense.

Fuente: La Nación