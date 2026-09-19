El presente de Ana Paula Dutil, la madre de los hijos de Emanuel Ortega: nuevo trabajo, la clave de la familia y otro camino

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi el último martes por el Registro Civil de San Isidro y la ausencia de los hermanos del artista despertó rumores sobre una marcada preferencia de los hermanos Ortega hacia Ana Paula Dutil . Aunque la exmodelo se separó del cantante hace varios años, el “sí” de los últimos días la volvió a poner en escena. En ese sentido, muchos se preguntan qué es de la vida de la mujer con la que el músico estuvo casado durante casi dos décadas y con quien se convirtió en padre de Bautista e India .

Años atrás, tras finalizar su matrimonio y enfrentar una mudanza internacional que coincidió con el aislamiento de la pandemia, Ana Paula debió atravesar momentos muy oscuros marcados por una depresión severa. “Tuve una gran depresión e intenté suicidarme . Se juntó la pandemia, la separación y una mudanza internacional. Yo había estado diez años en Miami. Ese era mi lugar, mi familia, la postal que durante tanto tiempo funcionó muy bien. Creo que el combo no ayudó y lo mío fue progresivo... Solo quería dormir, irme ”, expresó en 2024 en diálogo con LA NACION .

Con la ayuda de profesionales y el sostén incondicional de sus hijos, logró salir adelante y reconstruir su vida. De aquel doloroso proceso emergió un cambio rotundo: en este nuevo capítulo de su vida, Dutil apostó por la decoración y restauración de viviendas como su nuevo norte profesional.

Para ella, la decoración trascendió lo laboral: se transformó en un espacio de disfrute genuino que acompaña paso a paso su constante reconstrucción personal. Esa misma madurez emocional quedó expuesta cuando la actualidad la devolvió al centro de la escena, a raíz del comentado casamiento de su exesposo . Tras seis años de noviazgo, dio el “sí, quiero” con Julieta Prandi en una ceremonia íntima. Aunque llamó la atención la ausencia de los hermanos del artista y enseguida surgieron especulaciones sobre un gesto de lealtad hacia ella, Ana Paula decidió aclarar la situación .

Durante la emisión de LAM (América TV), la panelista Karina Iavícoli contó que se puso en contacto con Dutil para consultarle por la boda y compartió detalles de su charla. “Ella es un amor. En líneas generales, siempre agradece el respeto. Le comenté lo grandes y lindos que vi a sus chicos, y me respondió: ‘La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí, me parece sumamente importante’ ”, relató la periodista. La exmodelo también le envió una frase contundente: “El amor siempre se festeja. Les deseo lo mejor y una gran felicidad, pero prefiero no hablar ahora porque este es el momento exclusivo de Julieta y Emanuel” .

A la celebración asistieron únicamente Bautista e India —los hijos que Emanuel tuvo con Ana Paula— junto a los abuelos paternos, Palito Ortega y Evangelina Salazar, y un círculo muy reducido de allegados. “La verdad es que estoy sumamente contento por los dos. A Julieta la quiero muchísimo y se lo dije en el momento del intercambio de anillos: ‘Desde que llegaste a la vida de papá, se lo ve mucho más alegre, se nota en su mirada y en su cara, y eso me alegra el doble’ ”, le contestó el primogénito del cantante a PrimiciasYa (América TV).

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Fuente: La Nación