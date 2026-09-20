Albañiles coinciden: mezclar cemento con telgopor es el secreto para construir mejores pisos

En el mundo de la construcción , existen técnicas sencillas que pueden ayudar a resolver distintos problemas durante una obra. Una de ellas se usa para preparar hormigón alivianado y puede resultar útil para construir contrapisos, rellenar desniveles y reducir el peso de determinadas estructuras: mezclar cemento con telgopor .

El secreto está en incorporar perlas de telgopor o EPS a la mezcla tradicional. De esta manera, se obtiene un material más liviano que el hormigón convencional y que, además, puede aportar aislamiento térmico .

La preparación requiere respetar las proporciones y el orden de incorporación de los materiales para conseguir una mezcla homogénea. Para una media trompa mezcladora, se necesitan aproximadamente:

El orden en que se agregan los materiales también es importante. Primero se coloca el agua y después el cemento.

Una vez que se obtiene una pasta fluida, se agregan de manera gradual las perlas de telgopor .

Uno de los principales cuidados consiste en evitar que las perlas de telgopor queden separadas del resto de los materiales. Por eso, tanto las cantidades como el orden de preparación son importantes. Además, se recomienda:

El hormigón alivianado con telgopor puede emplearse en diferentes sectores de una construcción, especialmente cuando se necesita rellenar, nivelar o alivianar una superficie .

Uno de los usos habituales es en contrapisos , donde permite corregir desniveles y sumar una capa con menor peso. También puede utilizarse en determinadas soluciones sobre losas y techos.

Fuente: TN