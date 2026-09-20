Quedan brillantes y como nuevos: qué producto natural se debe aplicar sobre los muebles de mimbre

Los muebles de mimbre pueden darle un aspecto cálido y natural a cualquier ambiente, pero con el paso del tiempo pierden brillo , se resecan y lucen opacos . Para recuperar un poco de su apariencia original, existe un producto natural que suele usar para nutrir y proteger este tipo de fibras: el aceite de coco .

Este ingrediente, conocido principalmente por sus usos en la cocina y la cosmética, también puede convertirse en un aliado para el mantenimiento de algunos muebles de fibras naturales.

Si se lo aplica correctamente, el aceite de coco puede acondicionar la superficie y devolverle una apariencia más cuidada al mueble de mimbre.

Antes de aplicar el aceite de coco, es importante retirar el polvo y la suciedad acumulada entre las fibras. Para hacer el procedimiento se necesita:

El aceite de coco funciona como un acondicionador para determinadas fibras naturales , ayudando a mejorar temporalmente su aspecto y aportando brillo a la superficie.

Sin embargo, no reemplaza a un tratamiento específico para todos los tipos de mimbre. Antes de aplicarlo sobre todo el mueble, es recomendable probar una pequeña cantidad en una zona poco visible.

Además, si el mueble tiene algún tipo de barniz, pintura o tratamiento previo, conviene comprobar primero que el aceite sea compatible con ese acabado .

No es necesario utilizarlo con frecuencia. Una aplicación cada 2 o 3 meses puede ser suficiente para mantener el mimbre acondicionado y con buen aspecto. En muebles que están al aire libre, la frecuencia puede variar según la exposición al sol y la humedad.

Fuente: TN