VILLA GESELL: Gustavo Barrera acompañó a Kicillof en un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro

ZONALES











El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, participó este sábado del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, realizado en Villa Domínico, donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof reunió a militantes y dirigentes de distintos puntos del país.





Durante la jornada, Kicillof se refirió al proceso de construcción nacional del espacio y planteó la necesidad de organizar, escuchar y avanzar desde cada territorio. En ese marco, expresó: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”.





El encuentro estuvo centrado en el desarrollo federal del movimiento que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en la construcción de una propuesta política de cara al futuro.





Barrera asistió en respaldo a Kicillof y explicó los motivos de su participación. “Vine a acompañar a Axel Kicillof porque es quien puede encabezar la construcción de una alternativa nacional para recuperar la Argentina”, sostuvo.





En su mensaje, el jefe comunal cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y afirmó: “El liberalismo ha fracasado en el mundo y hoy está destruyendo nuestro país. Un modelo que desprecia al Estado, al trabajo, a la producción y, en definitiva, a una enorme mayoría de nuestro pueblo”.

Finalmente, Barrera llamó a fortalecer la unidad dentro del peronismo y a avanzar en una construcción política amplia. “Frente a eso no hay lugar para mezquindades. Tenemos que trabajar juntos, construir una mayoría amplia y federal. Hay otro camino y ya lo estamos recorriendo”, concluyó.





Desde el peronismo geselino señalaron que la participación del intendente representa su acompañamiento al proceso político encabezado por Kicillof y a la construcción de una alternativa de alcance nacional.