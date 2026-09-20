MAR DEL PLATA: Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abuso sexual

ZONALES

El entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio fue detenido este fin de semana en Mar del Plata por orden de la Justicia de Bahía Blanca, en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales vinculados con hechos que habrían ocurrido en 2013, cuando dirigía a jugadoras adolescentes en Monte Hermoso.





El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el Bosque Peralta Ramos, donde actualmente residía y desarrollaba su actividad como entrenador en el Club Sporting de Mar del Plata.





La orden de captura fue dispuesta por la jueza Marisa Promé y el operativo se concretó en una vivienda de la calle Puelches, donde Asensio fue localizado y detenido por personal policial.





La investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por tres exjugadoras adolescentes que habían sido dirigidas por Asensio en el Club Deportivo Monte Hermoso. Según consta en la causa, los hechos investigados se remontan a más de una década atrás.





De acuerdo con la investigación, las denunciantes relataron situaciones de abuso y conductas inapropiadas que atribuyen al entrenador durante el período en que eran menores de edad y formaban parte del equipo de hockey.





Las jóvenes también habrían manifestado que durante aquellos años tuvieron temor de hablar sobre lo sucedido y que conocían situaciones similares que habrían atravesado otras integrantes del equipo.





Una causa que volvió a avanzar





El expediente habría permanecido durante años sin avances significativos. Según fuentes judiciales citadas por el medio bahiense La Brújula, las víctimas pudieron brindar sus testimonios cuando estuvieron en condiciones de hacerlo.





Uno de esos testimonios, incorporado durante el año pasado, habría resultado determinante para que la investigación retomara impulso y derivara finalmente en la orden de detención de Asensio.





La causa fue encuadrada bajo la figura de abuso sexual gravemente ultrajante. Tras su arresto, está previsto que el entrenador sea trasladado a Bahía Blanca para comparecer ante la Justicia que interviene en el expediente.





En el procedimiento participaron efectivos del GAD y personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.





Uno de los aspectos que deberá resolver ahora la Justicia está relacionado con el tiempo transcurrido desde los hechos denunciados. La defensa podría plantear la prescripción de los delitos investigados, mientras que en el expediente se analiza el alcance de las presentaciones y testimonios incorporados en los últimos años.





La detención de Horacio “Chacho” Asensio se produjo mientras la investigación continúa su curso y será la Justicia la que deberá determinar la existencia de responsabilidad penal respecto de los hechos denunciados.