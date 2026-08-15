Yategate: peritarán los nuevos videos de Jesica Cirio que revelan que la casa de Insaurralde fue “limpiada” ante del allanamiento

Luego de la revelación de Clarín , el flamante juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, o el fiscal Sergio Mola, entre otros, pedirán en los próximos días peritar los nueve videos y las dos fotos con metadatos entregados en el juzgado de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.

Lo harán con la seguridad que otorga un informe de la Dirección de Scopometría de la Policía Federal, que confirmó que los videos fueron filmados en el primer piso de la casa del country Las Chacras de San Vicente, donde Martín Insaurralde y Jesica Cirio vivieron durante ocho años . Mientras tanto, el fiscal espera un estudio que puede permitir estimar cuánto dinero había oculto en el vestidor del ex intendente de Lomas de Zamora, según la cantidad de bolsos y valijas que abrió la modelo y conductora de TV.

La investigación de la causa del Yategate no está delegada en el fiscal, por lo que el juez o incluso las defensas podrán solicitar que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), u otro organismo especializado de la Justicia , analice el contenido del pendrive negro con las imágenes entregado ayer al mediodía en el juzgado de Lomas de Zamora.

El propio Rodríguez Ponte estuvo durante años a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJUDECO), otra entidad encargada de ese tipo de peritajes que funciona dentro de la órbita de la Corte.

Por otra parte, el fiscal Mola estudia si apela el sobreseimiento que el juez suplente Luis Armella dictó a favor de la modelo Sofía Clérici, un día antes de dejar el juzgado de Lomas de Zamora. Armella es juez federal titular de Quilmes. El magistrado saliente consideró que en la causa no se demostró que Insaurralde le haya entregado sumas de dinero a Clérici como para acusarla de ser su prestanombre. Así lo había revelado el peritaje contable que se hizo en la causa y en base al cual el abogado de la modelo, Mauricio D’Alessandro, había pedido su sobreseimiento. Armella entendió que los más de 569.911 dólares en efectivo que le secuestraron a Clérici en su vivienda de Nordelta podrían configurar otros delitos y ordenó abrir una nueva causa en la Justicia Federal de San Isidro.

En tanto, el abogado de la Fundación Apolo, Nicolás Silvera, hizo la denuncia el jueves a la noche a través del sistema digital de la Justicia Federal y hoy entregó el pendrive en forma personal en el juzgado federal de Lomas de Zamora al que se comprobó que tuviera los metadatos y se puso bajo una cadena de custodia.

Fuentes judiciales adelantaron que es "muy importante" para la causa conocer las fechas de creación de los videos donde se ve a Jesica Cirio hurgando entre fajos de miles de dólares, que son de mayo y abril de 2023, antes del divorcio con el ex intendente de Lomas de Zamora y del allanamiento de la Justicia de octubre de ese año, tras el escándalo del Yategate con Sofía Clérici. También es clave que se vean, en los nuevos videos, cámaras de video cortadas, además de objetos de lujo como grifería, tres flippers, máquinas de gimnasia y otros elementos que no estaban al momento del allanamiento y que alguien habría ocultado.

Además, los nuevos videos permiten comparar fotos de los primeros registros con estas nuevas imágenes, donde se comprueba que el color del piso y la forma de las cerámicas son los mismos.

También se observan fotos del baño con grifería de lujo de color gris oscuro y luego de la “limpieza”, con grifería de color blanco.

Silvera, jefe del equipo legal de la Fundación Apolo, afirmó a Clarín que "los videos y fotografías aportados por la Fundación Apolo nos permiten aseverar, por un lado, que la casa en la cual estaba el vestidor de los primeros videos, en donde se encuentra Jesica Cirio, era efectivamente la de San Vicente, propiedad del señor Insaurralde”.

“Además, en ella se pueden ver elementos de alto valor patrimonial, como muebles y grifería, que fueron removidos antes de la intervención de la Justicia. Incluso se aprecia lo que parecen restos de una instalación de una cámara de seguridad, que fue retirada. Esta maniobra configura un encubrimiento, realizado para ocultar el poder adquisitivo y patrimonial que tenía el señor Insaurralde ", agregó.

"Los primeros videos que se aportaron, sobre los vestidores, efectivamente no contaban con metadatos que permitieran su rastreo. Es decir, habían sido reseteados digitalmente. En los que aportamos nosotros, estos datos están presentes”, subrayó el letrado Silvera.

Y luego afirmó que “creemos que existen elementos sobrantes no sólo para que lo llamen a indagatoria, sino para que efectivamente lo procesen por enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos videos más se tienen que publicar sobre la situación patrimonial de Insaurralde para que, de mínima, lo citen?".

En su escrito entregado al juzgado de Lomas de Zamora, el abogado Silvera sostuvo que “en los videos aportados están los videos originales con fecha exacta de creación, sumados a otros que muestran toda la casa de San Vicente completa, junto con otros elementos que permiten aseverar que hubo un fraude procesal y encubrimiento por parte de Jesica Cirio e Insaurralde”.

En los tres videos del vestidor adjuntos y en la fotografía sobre el cajón del mismo se observan imágenes prácticamente idénticas a las presentadas en la Justicia y filtradas en los medios de comunicación hace un mes. Sin embargo, “la novedad radica en que adjuntamos una fotografía del cajón del vestidor que cuenta con la fecha exacta de su creación, siendo la misma el 23 de mayo del año 2023. Fecha posterior a la grabación de los videos donde se muestran fajos de billetes. Esto nos permite aseverar que los dólares fueron retirados, posiblemente por miedo a una investigación judicial”.

La Fundación Apolo pidió al nuevo juez una serie de medidas de prueba.

Primero, que “se designe a la DATIP para que analice los nuevos registros audiovisuales aportados y los confronte con los videos ya incorporados a la causa, determinando si existen secuencias repetidas, modificaciones, cortes, ediciones o cualquier otra alteración”.

Después, “la realización de una inspección ocular del inmueble, a fin de determinar si los ambientes registrados en los videos se corresponden con los existentes en la vivienda investigada, atendiendo especialmente a sus características arquitectónicas y edilicias”.

Además, solicitó los “registros de ingreso y egreso al country con destino a la casa de Insaurralde” . Y, en particular, que “se determine quiénes realizaron o intervinieron en las modificaciones de grifería, albañilería, carpintería y demás trabajos efectuados en el inmueble, estableciendo, en lo posible, sus fechas, responsables y contratantes”, tal como se hizo con las refacciones del ex jefe de gabinete de Milei, Manuel Adorni, en su casa del countrie Indio Cua.

Fuente: Clarín