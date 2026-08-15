MADARIAGA: Le hurtaron dos gallinas a una abuela de 82 años y creen que una cámara municipal puede haberlo captado

MADARIAGA





Un insólito robo fue denunciado en las últimas horas en General Madariaga, luego de que dos gallinas fueran sustraídas del gallinero de una vivienda ubicada en calle 37, entre 4 y 5.





La denuncia fue realizada por un joven de 24 años, quien se presentó en la Estación de Policía Comunal de General Madariaga y explicó que el hecho tuvo como víctima a su abuela, una mujer de 82 años que reside en el domicilio.





Según relató, el episodio ocurrió durante la madrugada. Un vecino habría observado alrededor de las 2 de la mañana el ingreso de un hombre al terreno de la vivienda y, minutos después, lo vio salir llevando dos gallinas.





El denunciante señaló que el sospechoso sería una persona conocida en el barrio y que, debido a la edad de su abuela, decidió realizar la presentación policial.





Al revisar la propiedad, constataron que no había daños en el gallinero, aunque sí se observó un deterioro en el cerco exterior de la vivienda, compuesto por matera y arbustos. Del gallinero faltaban exactamente dos ejemplares.





Las aves sustraídas fueron descriptas como dos gallinas de raza pigmea: una de color blanco con copete blanco y otra también blanca, pero con pintas negras. Según se indicó en la denuncia, ambas eran criadas por la mujer desde hacía varios años y las tenía principalmente para la obtención de huevos.





El resto de los animales permaneció en el gallinero y no se registraron otros faltantes en la propiedad.



