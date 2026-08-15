“Ganó la impunidad”: la fuerte crítica del diputado que denunció por lavado a Chiqui Tapia y Toviggino por la vuelta a Campana de la causa

Molesto por la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de devolver a un juzgado de Campana la causa que investiga si hubo lavado de dinero entre directivos de la AFA, que dirige Claudio "Chiqui" Tapia, el diputado porteño Facundo del Gaiso se descargó este viernes en las redes sociales y lamentó que con esa decisión "ganó la impunidad" .

"Está causa no se puede investigar… vuelve al 'Freezer de Campana'", añadió Del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica que fue uno de los denunciantes junto a la ex diputada Elisa Carrió contra el tesorero de la AFA, Claudio Toviggino, sobre la oscura procedencia de los fondos con los que compró una mansión en Pilar.

En ese marco, Del Gaiso también lanzó sospechas en torno a las decisiones que tomaron los magistrados para devolver a un juzgado de Campana el expediente, al darle solución a las recusaciones que desde la defensa de los acusados y hasta la propia Carrió habían presentado contra los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

Si el juez Borinsky es nombrado juez de la Corte propuesto por Milei…. estaríamos ante una enorme mentira", alertó y conjeturó que de darse esa situación demostraría que "nunca se quiso investigar a la AFA".

Entre los reclamos para que los camaristas se inhibieran de actuar en esta causa, Carrió advirtió que Diego Barroetaveña había integrado el tribunal de ética de la AFA y había dicho que Chiqui Tapia no era una persona políticamente expuesta (PEP) en casos de lavado de dinero.

Ganó la impunidad! Está causa no se puede investigar… vuelve al “ Freezer de Campana”… Si El Juez Borinsky es nombrado Juez de la Corte propuesto por Milei…. estaríamos ante una enorme mentira… Nunca se quiso investigar a la AFA … Sobran pruebas, sobra impunidad , falta…

" Sobran pruebas, sobra impunidad, falta Justicia" , añadió el legislador en una serie de posteos que realizó en su cuenta en la red social X.

Luego de conocerse este viernes la noticia de que la causa de la mansión de 17 millones de dólares regresa al juzgado de Adrián Gonzalez Charvay, en Campana , y fuera apartada la jueza porteña Verónica Charvay, el diputado lanzó también comentarios irónicos sobre un eventual futuro inmediato en torno a las actividades en la enorme casa quinta de Pilar.

"El lunes vuelven a la Mansión de Pilar todos los caballos que se fugaron de noche" , apuntó en alusión a la colección de equinos que varios testigos aseguraban haber visto en las caballerizas de Pilar y que nunca pudieron ser secuestrados por la justicia.

También, especuló con que "vuelve el poker de los miércoles con Jueces y Fiscale s. Vuelven el festejo de cumpleaños de Jueces, festejan los del mes de Agosto el próximo jueves, la Chocotorta la hace el Tovi, como siempre".

"La jubilada va a comprar la semana próxima otro Porsche 911 Carrera ", añadió en alusión a una de las personas cuyo nombre fue utilizado a modo de testaferro para adquirir objetos de lujo cuando no podía justificar los ingresos necesarios.

Pero, como contracara de la inacción en la causa contra directivo de la AFA, Del Gaiso apostó a que sí "van a avanzar como corresponde la causa por asociación ilícita contra los 6 periodistas y los 2 pelotudos (uno soy yo) que denunciamos lo que sería la mayor matriz de Corrupción y lavado de dinero después del Kirchnerismo".

"Viva la impunidad, carajo!", cerró en su duro mensaje el legislador con una sarcástica cita al slogan de campaña que acompaña a Javier Milei en la Presidencia.

Fuente: Clarín